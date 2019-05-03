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彰化街頭有「怪獸」不餵菸蒂就等著吃罰單

2019-05-03 09:03聯合報 記者劉明岩╱即時報導

為了鼓勵民眾勿亂丟菸蒂，彰化市公所清潔隊在街頭設計可愛動物造型的菸投器，受到好評...
為了鼓勵民眾勿亂丟菸蒂，彰化市公所清潔隊在街頭設計可愛動物造型的菸投器，受到好評，吃菸蒂效果很不錯。照／彰化市公所清潔隊提供
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彰化街頭最近出現動物造型可愛的容器，十分吸睛，但仔細一看，這怪獸竟然是專吃是「菸蒂」的菸投器，市公所一方面加強取締亂丟菸蒂以外，也希望經由勸導，並藉由可愛菸投器便於民眾丟棄菸蒂，維護市容整潔。

抽菸會危害人體健康，亂丟菸蒂則除了會影響市容清潔、環境汙染，也容易釀成火災，因此政府機關長期都在宣導勿亂丟菸蒂，甚至依廢棄物清理法祭出取締手段，然而，要想拍到丟下菸蒂當下的畫面，實在很不容易，彰化市公所清潔隊長林群富說，從105年11月開罰至今，也只成功罰5件。

要民眾不亂丟菸蒂，除了靠取締及宣導外，也要發揮創意，提供民眾方便而且有吸引力的菸投器，不失為另一個好方法。最近，彰化市街頭就出現2隻一公、一母的菸投器，公蛙有圍紅色領巾，母蛙則是眼睛上方有眼睫毛，蛙嘴下方則是「菸投器」的投入口，許多人乍看之下以為是裝置藝術，還吸引小朋友過去觀看。

清潔隊長林群富說，可愛造型投菸器比一般垃圾桶、菸筒讓民眾更有餵食菸蒂的意願，最近將這兩隻青蛙打開檢視後，發現頭各被丟入近百支菸蒂，周邊路面果然乾淨許多。

公所清潔隊認為這種創意設計來收集菸蒂的效果還不錯，決定擴大實施，林群富說，預計近期內將增設大目珠、小黃蜂、旺來貓、朱小美、灰大等多隻可愛動物，設置在市區重要路段、路口處，並結合企業認養，成立「集菸聯盟」，讓癮君子們都能將手中的菸蒂都丟入「菸投器」內，一起維護市容整潔。

林群富說，基於健康考量，除了呼籲民眾不要抽菸外，如果非抽菸不可，也不要亂丟煙蒂，市公所為了維護市容，仍會嚴格取締，一經查獲可依廢棄物清理法處以1200元到6000元罰款，如果釀成火災等公安事故，還要負起民、刑事責任。

為了鼓勵民眾勿亂丟菸蒂，彰化市公所清潔隊在街頭設計可愛動物造型的菸投器，受到好評...
為了鼓勵民眾勿亂丟菸蒂，彰化市公所清潔隊在街頭設計可愛動物造型的菸投器，受到好評，吃菸蒂效果很不錯。照／彰化市公所清潔隊提供
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為了鼓勵民眾勿亂丟菸蒂，彰化市公所清潔隊在街頭設計可愛動物造型的菸投器，受到好評，吃菸蒂效果很不錯。照／彰化市公所清潔隊提供
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為了鼓勵民眾勿亂丟菸蒂，彰化市公所清潔隊在街頭設計可愛動物造型的菸投器，受到好評，吃菸蒂效果很不錯。照／彰化市公所清潔隊提供
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為了鼓勵民眾勿亂丟菸蒂，彰化市公所清潔隊在街頭設計可愛動物造型的菸投器，受到好評，吃菸蒂效果很不錯。照／彰化市公所清潔隊提供
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為了鼓勵民眾勿亂丟菸蒂，彰化市公所清潔隊在街頭設計可愛動物造型的菸投器，受到好評，吃菸蒂效果很不錯。照／彰化市公所清潔隊提供
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