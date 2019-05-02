賣原社會住宅用地 中市府：青年勞工租屋需求低

2019-05-02 22:34 中央社 台中2日電



台中市政府提送市有土地處分案件，其中有多筆公有土地，曾評估作為社會住宅用地可能性，市府表示，該區青年勞工租屋需求低，基地內公私有土地複雜，不適合優先開發社會住宅。

台中市議員楊典忠今天表示，台中市議會第三屆第一次定期會，台中市政府照往例提送市有土地處分案件，其中多筆公有土地位於清水區鰲峰段，10個地號占地面積約500坪，2年多前曾被評估為社會住宅用地。

楊典忠指出，該區因土地間夾有私人土地及巷道，不利社會住宅使用而作罷，但市府不思解決之道，卻評估為不具開發利用價值，提送土地處分案，公有土地本來就應該作為公共使用，市府應規畫如何公共開發利用，而不是賤賣市產。

台中市都發局表示，清水區鰲峰段社會住宅基地，已於民國105年度辦理先期規畫案件評估作業，評估結果，該地區所調查青年勞工租屋需求低，基地內公私有土地複雜，且公有土地尚有占用問題，建議不適合優先開發社會住宅。

財政局指出，評估該區商業活動薄弱，不具設定地上權及都市更新條件，因此擬進行公開標售，此案已經市政會議審查通過，目前市議會審核中。此案土地皆為住宅區，如要進行公共開發，應先進行全區都市計畫通盤檢討。