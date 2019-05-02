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受不了假韓粉四處攻擊 韓國瑜怒嗆「癟三、窩囊」

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

時代力量立委洪慈庸。圖／聯合報系資料照
時代力量立委洪慈庸。圖／聯合報系資料照
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立委選舉戰鼓催！台中市立委第三選區現任是時代力量洪慈庸，2016年立委選舉對手即現任副市長楊瓊瓔。洪慈庸今天指出，台中國際花毯節為配合宣傳台中花博，從新社區移至后里區，市府決定今年移回新社，洪慈庸批楊瓊瓔沒有為后里人爭權益，指市長盧秀燕「逢龍必反」。楊瓊瓔說，她從政20多年，深耕地方「說我不顧后里發展就太過分了！」

洪慈庸批副市長楊瓊瓔未替后里觀光發展爭取權益，罔顧民意。楊瓊瓔指出，后里環保公園拼布花田是2009年縣市合併前她建議協助縣府爭取經費開始復育，為的是加強地方觀光體質，帶來周邊經濟效益幫助地方發展，打造整個后里觀光區域內的連結，當時配合不同季節灑花種，成本很低，大批花海就很漂亮。

楊瓊瓔說前市長胡志強任內，她與胡共同爭取經費及協調用地讓國際花博在后里舉辦，是前市長林佳龍不顧后里鄉親反對，將場地一分為三，洪慈庸從來沒抗議過、反對過，造成活動效益分散，不然原規畫將后里建設為花園城市，更加分。楊指洪慈庸硬把這筆帳胡亂扣在新市府團隊，她說不禁要問「是什麼讓一個原本善良樸實的年輕人變質了？」

楊瓊瓔說，市府已爭取明年2020台灣燈會在后里辦，難道不是照顧后里嗎？也不會像林佳龍一樣把場地一分為三，移到其他地方舉辦。誰比較照顧后里，民眾的眼睛是雪亮的！

楊瓊瓔說，當時林佳龍辦理花博的錯誤決策，讓活動效果大打折扣，事實勝於雄辯！楊說，她和市長盧秀燕為台中打拚的心，愛護后里的心，不容被造謠抹黑。

洪慈庸今天批楊瓊瓔，宣告立委前哨戰開打，楊瓊瓔未鬆口是否參選2020立委，但女人的戰爭備受關注。國民黨市黨部主委顏文正說，楊瓊瓔目前專心市政，但地方人士一再勸進，市黨部預定今年6月辦第三選區提名作業。

2009年台中縣政府復育后里環保公園成拼布花田，楊瓊瓔出力不少。圖／聯合報系資料...
2009年台中縣政府復育后里環保公園成拼布花田，楊瓊瓔出力不少。圖／聯合報系資料照片
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楊瓊瓔洪慈庸花博
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