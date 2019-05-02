台大申請入學放榜 明道56人上榜

2019-05-02 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台大申請入學放榜，明道中學高中部在台大電機、醫學、法律、外文、會計等頂尖科系正取共56人次33人，比較去年成長近2倍。校長汪大久把這些成長，歸於學生具有良好的面試和備審能力。

透過繁星錄取台大醫學系的陳修毅，高中時除了科展、iGEM、物理奧林匹亞等，也曾參加閱讀台灣人文走讀，透過活動觀察社會，關注生活議題、關心土地，發現自己未來的志向。他分享，能脫穎而出，關鍵在於備審資料中把個人的經驗整理成故事，且能完整表達。

錄取電機系的李俊澤，高中一直維持在校成績在2%以上，並積極參加物理奧林匹亞、物理學科能力競賽等，在競賽中培養物理實驗能力，並參與大學先修物理、數學課程，平常也上網自學自己感興趣的課程。

黃紹庭同時錄取台大工管系及外文系，他在面試提及自己多次擔任大型典禮主持人的經驗，也擔任國樂社社長，帶領團隊挑戰創新，並擔任總編輯班刊、校刊，自學編排軟體。

錄取會計系的李芝涵說，管理學院除了自己在精進英文能力外，還有多元的文化交流活動，她在高三準備學測期間，會利用周六跑步運動，第九節參加游泳社後，再去參加晚自習，時間管理很重要。

尤韻嘉錄取台大電機系，他透過高中時參加的國際基因工程iGEM競賽，打開了自己的國際視野。他期許自己也能和舅舅一樣，未來成為一位創業發明家。