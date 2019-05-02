田中乾德宮誰來管紛擾不停 公所介入恐有難度

2019-05-02 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣田中鎮信仰中心乾德宮「田中媽」4年多前因為新舊鎮長交接出現糾紛，雙方因此對簿公堂，田中鎮長洪麗娜上任後接手這個燙手山芋，今天接受代表會質詢時指出，不管乾德宮過去的風風雨雨，但會根據組織章程中規定由鎮公所輔導代管，並讓代表會來監督。

不過，彰化縣政府民政處指出，乾德宮土地為私人所有，寺廟則為早期信徒捐錢蓋成，早已依照程序合法組成信徒大會，最近選出主委、委員等，若鎮公所要納為管理可能須提出新事證，透過司法程序進來認定。

彰化縣田中鎮信仰中心乾德宮，依往例主委由鎮長兼任，但2013年內政部發文指當時鎮長鄭俊雄不得兼任該廟主委，因此乾德宮另有信徒大會組成，不過當信徒時分成兩派，爭議聚焦在「信徒委員該由誰組成」，一派人馬認為應將全鎮里長納入當然委員，而非由少數人把持，讓「公廟」淪為「私廟」。

鎮民代表蕭家銘今天呼籲廟方讓收支、帳目公開透明化，接受代表會監督守護廟產，「放媽祖一馬」。田中鎮民代表會主席蕭飛龍也指出，乾德宮紛擾許久，昨晚媽祖到夢裡來指示，要讓乾德宮回復平靜的辦法就是讓代表會監督廟務。