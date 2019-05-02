台中花毯節重返新社 洪慈庸要中市府勿「逢龍必反」

2019-05-02 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中國際花毯節過去都與新社花海合併舉辦，3年前移師后里環保公園，與新社花海分家舉辦，今年將重回新社舉辦。不過時代力量立委洪慈庸批評，花毯節移師后里舉辦，過去2年活動帶來不錯成效，呼籲市府團隊切勿「逢龍必反」。中市府對此回應，花毯節重返新社舉行為回歸活動初衷，市府施政沒有藍綠之分。

洪慈庸指出，后里環保公園前身為垃圾掩埋場，經前台中市長林佳龍活用規畫，轉型為教育、生態、環保和花海景觀示範園區，2016年花毯節首度移師后里環保公園，並在后里連辦2年，為2018台中花博暖身，更成為后里觀光亮點。但盧秀燕上任後政策大轉彎，花毯節今年要改回新社舉行，根本是放棄后里發展。

「原縣區不能被邊緣化，北台中也要發展。」洪慈庸強調，針對每年季節性活動，市府團隊應更審慎評估，而非「為了反對而反對」。她呼籲，曾擔任后里民代的副市長楊瓊瓔，未替后里觀光發展爭取權益，令市民失望。

中市新聞局長吳皇昇說，台中花博已圓滿落幕，考量花卉活動應合併舉辦，規模盛大才有聚焦效果，創造更多經濟效益，對新社、后里、整個台中都是好事，因此回歸活動初衷決定重返新社舉行，市府施政不會「逢龍必反」，也沒有藍綠之分。