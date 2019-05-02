視察彰化交通建設 林佳龍：交通部全力支持
交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會考察「和美大肚溪橋」、「和美交流道聯絡道第三期工程」及「台61線福興交流道增設南入匝道」，彰化縣長王惠美感謝交通部支持地方重大交通建設，也盼台61乙線（美港公路）高架化能儘早辦理，林佳龍說，會加速推動這些建設計畫，他也推人本交通，希望能縮短城鄉差距。
今天立委柯呈枋、顏寬恒、陳素月、林麗蟬、洪宗熠等人也參與視察和美大肚溪橋等彰化重大交通建設，和美鎮長阮厚爵、線西鄉長蘇韋峻、福興鄉長蔣煙燈及多名縣議員都到場關心。
王惠美表示，「和美大肚溪橋」已由台中市政府完成可行性評估，規畫台中大肚端銜接文昌路二段、彰化和美端銜接省道台61乙線，建設經費為24.6億元，營建署已審議同意確定補助工程設計費3750萬元。
王惠美說，和美大肚溪橋在銜接道路的部分，從交流道下來後，和美交流道聯絡道第一、二期已經完工，第三期如能施作將可延伸到台17線一直到彰濱工業區，讓整體的效益更好，從台中大肚到彰化和美更方便。
而台61線銜接到福興交流道增設南入匝道，可銜接到彰濱工業區，能讓進出工業區的交通更便利，王惠美說，從和美如何銜接台17線、台61線通到工業區是非常關鍵，因為銜接台61線過去有彰濱工業區、線西工業區以及全興工業區，完成後對廠商投資招工都有很大的幫助，她期望林部長能全力支持、委員一起來爭取這幾項重大交通建設。
林佳龍說，和美大肚溪橋等交通建設可說是列為「中彰投區域治理平台」共同推動的重大交通建設，台灣可以做的交通建設在都市大概都做的差不多，但與城鄉的連結應更重視，以縮短城鄉差距，大台中的發展一定要跟中彰投苗均衡發展。
林佳龍說，因為海線地區，尤其台中與彰化現在的發展，包括離岸風力發電、三井outlet、各工業區及觀光旅遊的需求，希望海線能串連，包括西濱快速道路台61線、台17線等等，不需要再繞到市區塞車、讓交通打結，所以這次除了跨越大肚溪的「和美大肚溪橋」以外，周邊的聯絡道路特別是國道3號和美交流道連接到台17線的拓寬道路，即和美交流道聯絡道第三期，這條路有它的重要性跟急迫性，他也相信這對於和美到線西這個地方的人口在可見的未來還會再增加，交通部一定會支持和加速推動。
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