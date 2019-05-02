視察彰化交通建設 林佳龍：交通部全力支持

2019-05-02 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會考察「和美大肚溪橋」、「和美交流道聯絡道第三期工程」及「台61線福興交流道增設南入匝道」，彰化縣長王惠美感謝交通部支持地方重大交通建設，也盼台61乙線（美港公路）高架化能儘早辦理，林佳龍說，會加速推動這些建設計畫，他也推人本交通，希望能縮短城鄉差距。

今天立委柯呈枋、顏寬恒、陳素月、林麗蟬、洪宗熠等人也參與視察和美大肚溪橋等彰化重大交通建設，和美鎮長阮厚爵、線西鄉長蘇韋峻、福興鄉長蔣煙燈及多名縣議員都到場關心。

王惠美表示，「和美大肚溪橋」已由台中市政府完成可行性評估，規畫台中大肚端銜接文昌路二段、彰化和美端銜接省道台61乙線，建設經費為24.6億元，營建署已審議同意確定補助工程設計費3750萬元。

王惠美說，和美大肚溪橋在銜接道路的部分，從交流道下來後，和美交流道聯絡道第一、二期已經完工，第三期如能施作將可延伸到台17線一直到彰濱工業區，讓整體的效益更好，從台中大肚到彰化和美更方便。

而台61線銜接到福興交流道增設南入匝道，可銜接到彰濱工業區，能讓進出工業區的交通更便利，王惠美說，從和美如何銜接台17線、台61線通到工業區是非常關鍵，因為銜接台61線過去有彰濱工業區、線西工業區以及全興工業區，完成後對廠商投資招工都有很大的幫助，她期望林部長能全力支持、委員一起來爭取這幾項重大交通建設。

林佳龍說，和美大肚溪橋等交通建設可說是列為「中彰投區域治理平台」共同推動的重大交通建設，台灣可以做的交通建設在都市大概都做的差不多，但與城鄉的連結應更重視，以縮短城鄉差距，大台中的發展一定要跟中彰投苗均衡發展。