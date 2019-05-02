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一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

六都唯一出席行政院會 盧秀燕盼中央再支持南山截水溝

2019-05-02 16:07聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市盧秀燕今天出席行政院會，各部會與縣市政府代表針對汛期防治進行討論，她與水利署長賴建信針對台中多項水利建設交換意見。盧指出，南山截水溝第1、2期已施做，接下來要做第3期，經費預計60億元，前兩期中央負擔70％，市府負擔30％，希望中央繼續支持。

盧秀燕是今天六都唯一親自出席的首長，行政院長蘇貞昌說，中央對防汛也重視，前瞻建設編列近300億元治水防洪相關預算，因應洪水頻率預測已難以適用現況。

水利署長賴建信說，台中有許多前瞻基礎建設水與環境的水利工程案初評不錯，只要民眾有感、執行率不錯的，中央都會加碼支持。

台中市水利局表示，因應汛期來臨，已召開2次防汛整備會議，也會在汛期前舉辦2場大型水災防汛實兵演習、1場土石流實兵演習、13場防災宣導及13場兵棋推演，加強區級應變中心應變能力及防災意識。

另外，台中市也加強市管區域排水、雨水下水道、野溪等水路暢通，目前已清疏超過400公里。市府在公園、綠帶適當位置也持續設置滯洪池，目前已建置滯洪池50處、總蓄水量175萬2000立方公尺。

其他災害準備方面，已備妥2萬5000包沙包、防汛鼎塊785塊，各區公所均儲備至少300包沙包，248部抽水機均已完成維護運轉保養，並完成小型抽水機操作教育訓練。7座抽水站均已完成維護保養，總抽水量共計可達32.8CMS，相當於1分鐘將1座標準游泳池抽乾，降低今年淹水風險。

台中市長盧秀燕（右二）是今天六都唯一出席行政院會的市長，她與水利署長賴建信針對南...
台中市長盧秀燕（右二）是今天六都唯一出席行政院會的市長，她與水利署長賴建信針對南山截水溝、旱溪康橋、筏子溪等多項水利建設交換意見，盼中央繼續支持。圖／台中市新聞局提供
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台中市長盧秀燕（右）是昨天六都唯一出席行政院會的首長，她與水利署長賴建信針對南山...
台中市長盧秀燕（右）是昨天六都唯一出席行政院會的首長，她與水利署長賴建信針對南山截水溝、旱溪康橋、筏子溪等多項水利建設交換意見，盼中央繼續支持。圖／台中市新聞局提供
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台中市行政院盧秀燕
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