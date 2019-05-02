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中市啟動第2波荔枝椿象卵片收購 每片加碼至5元

2019-05-02 14:24聯合報 記者余采瀅╱即時報導

今年受暖冬及乾旱影響，荔枝、龍眼開花及著果情形不理想，中市府為鼓勵農友做好田間管理，今年3月4日至4月29日已辦理第一階段荔枝椿象卵片收購計畫，今日起至6月27日再啟動第二階段收購，每片收購金並從3元提升為5元，收購期間每周一及四，向台中14個農會繳交。

台中市農業局表示，荔枝椿象每卵片一般14顆卵，每隻雌蟲一生產更可達10次，繁殖速率十分驚人，而卵片移除法，可立即降低荔枝椿象族群數，是簡便有效的防治方法。台中去年率先於荔枝、龍眼開花期辦理荔枝椿象卵片收購計畫，共收購14萬3865卵片，約減少201萬隻荔枝椿象。

今年農業局已經辦理第一階段荔枝椿象卵片收購計畫，今日起啟動第二階段，並委託台中轄內種植荔枝及龍眼逾10公頃的14個農會辦理，包括霧峰區、太平區、烏日區、大里區、台中地區、大雅區、豐原區、潭子區、清水區、后里區、沙鹿區、新社區、東勢區、神岡區農會。

設籍於台中或耕地位於台中的民眾皆可於收購期間每周一及四上午9時至下午4時，依地區至辦理農會繳交卵片，市府並將視台中平腹小蜂實際數量及農友繳卵情形，酌予回饋提供荔枝椿象天敵平腹小蜂，以利農友進行防治。

台中市府啟動第二階段荔枝椿象卵片收購計畫，每片收購金從3元提升為5元。圖／台中市...
台中市府啟動第二階段荔枝椿象卵片收購計畫，每片收購金從3元提升為5元。圖／台中市農業局提供
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荔枝椿象暖冬台中市
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