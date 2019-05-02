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垃圾清運常被退運 南投黑色垃圾袋將全面破袋稽查

2019-05-02 12:07聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣為提高垃圾外運焚化效率，5月起實施黑色垃圾袋全面破袋稽查，若發現資源回收物時將拒收，請民眾於日常生活中落實垃圾分類工作，並使用透明或半透明垃圾袋，加強垃圾分類。

南投縣環保局表示，南投縣無垃圾焚化設施，只能委託其他縣市代為處理，然而，目前每日垃圾產生量遠高於可去化量，垃圾因無法全部外運焚化，處理困難。且焚化廠為管制各縣市垃圾物質以達到最佳燃燒效益，會不定期對垃圾隨機破袋檢查工作，垃圾中有不得焚化之廢棄物者將予以退運，其中資源回收物就是主要不得焚化之廢棄物種類之一，也是最近南投垃圾頻遭退運主因。

環保局指出，清潔隊在收運垃圾時，也發現垃圾分類不夠確實，一般垃圾中混雜資源回收物，尤其使用黑色垃圾袋時，清潔隊員無法直接目視判別，因人力有限導致延遲清運時間，造成民眾不便與困擾，因此環保局將優先針對黑色垃圾袋進行破袋稽查工作，請民眾務必做好資源回收及垃圾分類工作。

環保局也表示，為改善近來垃圾轉運因為含有過多資源垃圾頻遭焚化廠退運之情況，自108年5月1日起，環保局及13鄉鎮市清潔隊將全面執行黑色垃圾袋破袋稽查工作，若現場發現未分類之資源回收物時將予以拒收，請民眾落實垃圾分類工作，並使用透明或半透明垃圾袋裝填，落實垃圾分類和資源回收。

環保局呼籲，請民眾將垃圾確實分成「一般垃圾」、「資源回收物」及「廚餘」等3類，未依規定辦理垃圾強制分類者，可處新台幣1200元以上至6000元以下罰鍰，希望民眾養成垃圾隨手分類的習慣，落實垃圾減量，減少垃圾去化壓力。

南投縣垃圾委外處理，卻因為未落實分類遭退運，環保局5月將實施黑色垃圾袋全面破袋稽...
南投縣垃圾委外處理，卻因為未落實分類遭退運，環保局5月將實施黑色垃圾袋全面破袋稽查。圖／本報資料照片
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資源回收垃圾分類
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