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中火改善計畫書不符規定 中市府退件限期補正

2019-05-02 10:10中央社 台中2日電

台電公司上月30日提送中火水污染改善計畫書，遭台中市政府退件。 圖／台中市環保局...
台電公司上月30日提送中火水污染改善計畫書，遭台中市政府退件。 圖／台中市環保局提供
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台中火力發電廠連續3次被查獲放流廢水污染超標，台電公司上月30日提送水污染改善計畫書後，台中市政府今天表示，因計畫書不符法令規定，因此先予退件，請中火在6日前補正。

台中火力發電廠放流水今年1至3月間3次採樣檢測不合格，台中市政府環保局4月15日裁罰新台幣2000萬元，並限期中火4月30日前提出廢水污染改善計畫書。

台中市政府環保局今天表示，市府連續採驗中火放流水，發現硝酸鹽氮超過標準，顯示中火廢水處理設施功能不足，依照「水污染防治法」相關規定，中火須提出能提升廢水處理功能的改善計畫書，內容包含改善期間機組減產、維持既有設施正常操作、調整操作條件、工程改善項目及整體改善計畫的期程。

另外，相關法令也規定中火提出的改善計畫書，需經環保局審查同意後，依同意的內容執行改善；功能測試的部分，也必須要在環保局指定時間內，執行5天以上的系統測試，測試期間內，中火需自行檢測水質合格後，提送經專業技師簽證的功能測試報告送交環保局，才符合程序規定。

市環保局指出，4月30日收到中火的改善計畫書後，經初步檢視發現計畫書部分內容未符合相關法令規定。其中，中火改善計畫的工作項目、期程須先由環保局審查同意，再依同意的內容執行改善，但中火卻在市府尚未審查其所提的改善計畫前，就自訂各項改善執行期程為4月15日至5月2日，完全不符法令規定。

此外，計畫書內擅自指定功能測試執行時間為4月29日至5月3日，也不符合應由環保局指定系統測試時間的規定；中火未於計畫書內提出合理的整體改善計畫預訂執行期程，執行改善時間不符法規、邏輯。

台中市環保局長吳志超表示，經初步檢視計畫書內容，部分不符法令規定，因此先予退件，請中火在5月6日前補正，環保局也將在5月10日前，邀請專家學者召開審查會議，再請中火依照審查會議結論進行後續改善；改善期間，環保局仍將持續監督廢水處理設施的操作，查驗排放水質，如有違規情形，將予重罰，絕不寬貸。

台中市火力發電廠
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