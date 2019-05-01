親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

嗆對韓國瑜不利帳號 IP確定來自境外

教師法初審過 全教產：執政黨操弄家長團體坑殺老師

有錢輕鬆賺 荔枝椿象卵片1葉收購價加碼到5元

2019-05-01 21:21聯合報 記者何烱榮╱即時報導

春風吹來春意濃，荔枝椿象不害羞，光天化日下忙交配！農委會防檢局決心大開殺戒，全面迎戰紅色蟲蟲大軍，原定的收購卵片作業4月30日截止，今天開會後檢討收購成效後，決定延長2個月，並再加碼收購；副局長鄒慧娟說，5月1日起繼續收購卵片到6月底，收購價格從每片3元提高到每片5元，希望能更提高民眾摘取的意願。

今年辦理卵片收購的縣市，只有彰化、台中、高雄。彰化縣政府農業處長陳炳森說，彰化縣透過26鄉鎮市公所在3月1日啟動荔枝椿象卵片收購作業，到4月30日兩個月共收購9萬3783片，以彰化市3萬0863片最多，其次為芬園2萬6630片、員林1萬9331片。配合防檢局防治計畫，延長收購2個月，到6月30日止。

「卵片收購每片原本2元，防檢局4月1日宣布提高為3元，並追溯自3月1日開始；延長收購期間，每片加碼為5元。」陳炳森說，荔枝椿象不只在荔枝、龍眼樹葉上產卵，也可能在花穗、紗網及戶外晾曬的衣物產卵，民眾只要每片（件）至少10顆的卵，就可換5元獎勵金，各鄉鎮市公所每周一至周四辦理收購。

荔枝椿象防治有化學、生物兩種方法，收購卵片和置放天敵「平腹小蜂」屬生物防治。鄒慧娟說，今年氣候因素影響，荔枝、龍眼開花情形不良，可能造成農民防治管理不夠徹底，為提升荔枝椿象病蟲害整體防治成效，化學防治資材補助從每公頃500元提高為2000元。

去年荔枝椿象大爆發，全台各縣市包括都會區、離島都淪陷，荔枝椿象成蟲外觀紅色，被形容「紅色蟲蟲大軍」，台中區農業改良場作物環境課于逸知博士說，根據文獻，每隻母椿象1年產卵10至12次，每產卵14顆，繁衍速度呈幾何級數增加，非常恐怖。

于逸知說，摘除1葉卵片，推估第二年可減少1千隻荔枝椿象，收購卵片是有實質且有意義的防治效果。因荔枝椿象交配繁殖期會持續到6月下旬，防檢局決定延長收購，是非常正確的作法，希望民眾一起加入荔枝椿象的生物防治工作。

陳炳森說，荔枝椿象在一齡若蟲期，有群聚取食習性，二齡後開始向外擴散並分散取食；因若蟲期無翅，對防治藥劑感受性也較高，是防治適當時機，目前仍屬若蟲期，已行文給各鄉鎮市公所，5月起同步啟動今年第二階化學防治作業，共同遏止荔枝椿象危害擴大，影響下一年度生產。

埔鹽鄉公所配合彰化縣政府的荔枝椿象防治計畫，今天在各村辦公處和臉書貼出公告，呼籲...
埔鹽鄉公所配合彰化縣政府的荔枝椿象防治計畫，今天在各村辦公處和臉書貼出公告，呼籲民眾攜手防治。記者何烱榮／翻攝
分享
彰化縣荔枝椿象卵片收購作業延長2個月，到6月底截止，每片收購價格提高到5元。照片...
彰化縣荔枝椿象卵片收購作業延長2個月，到6月底截止，每片收購價格提高到5元。照片／芬園鄉公所提供
分享
彰化縣荔枝椿象卵片收購作業延長2個月，到6月底截止，每片收購價格提高到5元。照片...
彰化縣荔枝椿象卵片收購作業延長2個月，到6月底截止，每片收購價格提高到5元。照片／芬園鄉公所提供
分享

荔枝椿象農民
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

彰化再傳流浪犬咬人 安置卻「犬家不是我家」

2019-05-01 21:04

婦人太胖影響生育 腹腔鏡胃縮小手術後終於有孕了

2019-05-01 19:39

發生什麼事？ 溪州垃圾焚化廠外清潔車大排長龍

2019-05-01 19:27

中市前進監獄甄選街頭藝人 更生人擁4張證照成典範

2019-05-01 18:52

彰化議長邀日本黨政大老田村重信 為台灣農漁業獻策

2019-05-01 17:22

彰化溪州焚化爐大修完成 垃圾車大排長龍等著進場

2019-05-01 15:45

正新輪胎創辦人羅結辭世 遺產稅估16億撥大村鄉

2019-05-01 13:59

微熱山丘母親節音樂會 針線情傳達母愛

2019-05-01 11:43

反家暴「接地氣」 這地區美髮店竟都成了防暴站

2019-05-01 10:40

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

影／台中清水鬼洞重新開放 小朋友鬼叫扮鬼臉興奮進洞

2019-05-01 09:25

南投物產展五一高雄夢時代登場 林明溱、韓國瑜再同台

2019-05-01 07:47

新聞眼／果農棄收坐等救助 防治荔枝椿象恐大打折扣

2019-05-01 00:01

防治荔枝椿象 今起2階段噴藥

2019-04-30 23:58

興大新女舍位在綠園道第一排 學生喊超值

2019-04-30 23:55

稻浪餐桌嘗米食 吳音寧推友善稻作

2019-04-30 23:48

母親節新花樣 康乃馨有橘色、紫色品種

2019-04-30 23:42

台水砸6千萬 南投草屯富頂路一帶水管汰換

2019-04-30 23:39

中火放流水改善計畫送到 中市府：10日核定

2019-04-30 23:37

彰化衛局稽查 網購違規食品8成廣告不實

2019-04-30 23:35

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

奇景！畸零地一坪110萬賣不成 被立了8支電線桿

2019-05-01 15:15

正新輪胎創辦人羅結辭世 遺產稅估16億撥大村鄉

2019-05-01 13:59

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35

桃園2歲幼兒專班招生了 全巿15所平均月費2500

2019-05-01 09:34

雲林5月加強垃圾破袋稽查 民怨：回不回收標準亂

2019-05-01 07:49

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

警察分局長調動榮陞 竹崎鄉民鳴炮「同歡」？

2019-05-01 10:52

IG打卡熱點多！沒拍過這些景點 別說你來過基隆

2019-05-01 07:51

全台首座過山洞溜滑梯在苗栗 親子公園設計圖曝光

2019-05-01 15:19

發生什麼事？ 溪州垃圾焚化廠外清潔車大排長龍

2019-05-01 19:27

基隆限定補助除濕機大排長龍 民眾怨舊機跑三地都拒收

2019-05-01 11:47

苗栗最後老戲院推好康 市圖借書證及新住民享早場價

2019-05-01 09:54

獨／水往上流風景區禁菸開罰 導遊力阻陸客搶稽查單

2019-05-01 13:20

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

30多頂神轎如下餃子 181年歷史嘉義衝水路迎客王

2019-05-01 09:20

彰化溪州焚化爐大修完成 垃圾車大排長龍等著進場

2019-05-01 15:45

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

堅持只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53

雲縣垃圾破袋稽查 民怨垃圾、回收傻傻分不清

2019-04-30 22:47

抗議房屋稅未調降 台南新營民治中心被包圍

2019-05-01 11:15

怪石現蹤綠島海邊 疑千年前史前有槽圓孔單石

2019-05-01 08:59

新北人口突破400萬 幸運女嬰獲黃金2兩、終身觀球VIP

2019-05-01 09:29

基隆限定除濕機補助申請太熱門 明恐額滿手腳要快

2019-05-01 20:35

台南市議員陳昆和控北門社大開課不實 真理大學駁絕無此事

2019-04-30 22:32

伴唱機唱首歌罰10萬？活動中心嚇到把伴唱機鎖起來

2019-05-01 12:22

違停機車「警局要再研議」 侯友宜怒：搞清楚狀況嘛

2019-05-01 20:32

基隆市長林右昌有點糗 基警交接誤把督察長降級

2019-05-01 11:44

影／梅雨炸高雄 汽機車濺大水花

2019-05-01 11:40

屏東新任分局長交接 5分局長大調動

2019-05-01 13:28

基隆海科館水族館蓋不蓋 等待教育部給答案

2019-04-30 22:38

南投物產展五一高雄夢時代登場 林明溱、韓國瑜再同台

2019-05-01 07:47

大雨滂沱！首波梅雨鋒面報到 仁義潭、蘭潭水庫進帳豐

2019-05-01 11:24

影／拒建鳳岡納骨塔！民眾抗議要求重新選址退回環評

2019-05-01 13:39

新北人口突破400萬 學者：對地方財政有幫助

2019-05-01 11:54

高市5月觀光代言人 波特王無酬相挺：我是高雄人

2019-04-30 23:26

校長密度全台最高 花蓮鳳林有棟「校長夢工廠」

2019-05-01 10:00

陸客抽菸不罰卻罰導遊？飯店無奈：絕無此事

2019-05-01 16:38

「你慢慢走，我等你」 女公車駕駛這句話溫暖長輩

2019-05-01 13:37

謠言指湖子內有土地 黃敏惠：時間證明是抹黑

2019-05-01 10:49

基隆色彩屋 老漁港變IG打卡熱點

2019-05-01 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top