有錢輕鬆賺 荔枝椿象卵片1葉收購價加碼到5元

2019-05-01 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



春風吹來春意濃，荔枝椿象不害羞，光天化日下忙交配！農委會防檢局決心大開殺戒，全面迎戰紅色蟲蟲大軍，原定的收購卵片作業4月30日截止，今天開會後檢討收購成效後，決定延長2個月，並再加碼收購；副局長鄒慧娟說，5月1日起繼續收購卵片到6月底，收購價格從每片3元提高到每片5元，希望能更提高民眾摘取的意願。

今年辦理卵片收購的縣市，只有彰化、台中、高雄。彰化縣政府農業處長陳炳森說，彰化縣透過26鄉鎮市公所在3月1日啟動荔枝椿象卵片收購作業，到4月30日兩個月共收購9萬3783片，以彰化市3萬0863片最多，其次為芬園2萬6630片、員林1萬9331片。配合防檢局防治計畫，延長收購2個月，到6月30日止。

「卵片收購每片原本2元，防檢局4月1日宣布提高為3元，並追溯自3月1日開始；延長收購期間，每片加碼為5元。」陳炳森說，荔枝椿象不只在荔枝、龍眼樹葉上產卵，也可能在花穗、紗網及戶外晾曬的衣物產卵，民眾只要每片（件）至少10顆的卵，就可換5元獎勵金，各鄉鎮市公所每周一至周四辦理收購。

荔枝椿象防治有化學、生物兩種方法，收購卵片和置放天敵「平腹小蜂」屬生物防治。鄒慧娟說，今年氣候因素影響，荔枝、龍眼開花情形不良，可能造成農民防治管理不夠徹底，為提升荔枝椿象病蟲害整體防治成效，化學防治資材補助從每公頃500元提高為2000元。

去年荔枝椿象大爆發，全台各縣市包括都會區、離島都淪陷，荔枝椿象成蟲外觀紅色，被形容「紅色蟲蟲大軍」，台中區農業改良場作物環境課于逸知博士說，根據文獻，每隻母椿象1年產卵10至12次，每產卵14顆，繁衍速度呈幾何級數增加，非常恐怖。

于逸知說，摘除1葉卵片，推估第二年可減少1千隻荔枝椿象，收購卵片是有實質且有意義的防治效果。因荔枝椿象交配繁殖期會持續到6月下旬，防檢局決定延長收購，是非常正確的作法，希望民眾一起加入荔枝椿象的生物防治工作。