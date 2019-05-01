彰化再傳流浪犬咬人 安置卻「犬家不是我家」

2019-05-01 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市最近在網路上又傳出流浪犬咬傷人事件，獸醫師出身的市長林世賢積極主動出擊，今天邀請縣府農業、動防所及里長在市公所介壽藝文館座談，研商對策，桃源里長曹幸財不滿地說：「不然就養在縣府前廣場吧。」獲得其他里長的附和，但座談到最後仍沒有結果。

流浪犬充斥，影響行車及人身安全，對流浪犬也極不人道，但主管機關卻束手無策 ，市長林世賢原本構想在中山高國有公用土地設置流浪犬臨時收容所，但上月27日在動物疫病防疫所由所長董孟治主持的評估報告會議中，因涉及屬禁建範圍、妨害行車、環境衛生、水土保持及噪音等理由，會議結論認為不適宜。

林世賢的提議被推翻後，最近在彰化高中附近再傳出民眾被流浪犬咬傷事件，加上有多位里長反映流浪犬捕捉問題，林世賢原本想找縣長王惠美解決，最後，縣長裁示由農業處長陳炳森、動防所所長董孟治參加今天下午在市公所舉辦的座談，與會還有各里里長，研商對策。

市公所指出，目前全國公立收容所共有32間，收容比例超過8成的收容所有18間。彰化縣唯一的公立流浪犬收容中心彰化縣流浪狗中途之家，位於芬園鄉大彰路一段875巷（辦公位置位於員林市阿寶巷426號），最大留容數為161隻，目前(犬)在養數124隻，收容比例(在養數/留容最大值)逾七成；以彰化市目前初估遊蕩的流浪犬隻約有1292隻，已面臨不敷使用的情形。

林世賢指出，彰化市長久以來存在的流浪犬問題一直無法得到妥善處置，近來地方更頻傳流浪狗不僅會追逐行人，甚至破壞路邊車輛，各里里長更頻頻向市公所反映，流浪犬咬傷行人或騎士為躲避流浪狗而摔傷的情形，也時有所聞。

林世賢強調，為改善本市流浪犬問題，配合零撲殺政策，有必要研議在彰化市設置一個良好的臨時收容處所，並規劃設可愛動物展示區，甚至提供做為戶外教學及市民假日休閒觀光的場所，一舉數得。