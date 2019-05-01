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婦人太胖影響生育 腹腔鏡胃縮小手術後終於有孕了

2019-05-01 19:39聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣30多歲的胡小姐，生完第二胎後就沒瘦回來，體重曾達85公斤，讓她曾減掉10公斤，雖曾努力減重，但後來又復胖，有傳宗接代壓力的她甚至懷疑可能因太胖而難再懷孕，最後到鹿港基督教醫院進行腹腔鏡胃縮小手術，成功減重，今天並欣喜宣布她又懷孕了。

胡小姐生第一個孩子前時並不胖，但生完第二胎後體重直衝85公斤，雖試過吃減肥藥、上健身房、中醫、針灸種種方法，短暫減重，但後來又復胖，甚至胖得比減肥前還重，一直想吃東西的她，去年在醫生建議下進行腹腔鏡胃縮小手術，至今已減了約20公斤，回復窈窕身材。

今天她在鹿基分享她的減重心得也喜極而泣宣佈，減重後，終於在生了第二胎七年後最近終於又懷孕了，也是她今年最棒的母親節禮物。

鹿港基督教醫院醫務長、一般外科主治醫師詹健彬說，腹腔鏡胃縮小手術，是近年十分重要的肥胖外科療法之一，不只減重效果比預期好，甚至還有治療第二型糖尿病的效果。

鹿基婦產科醫師李世權說，過於肥胖者易有多囊性卵巢症候群，因內分泌失調，月經容易不順，會影響排卵，體重若恢復正常，內分泌不失調，也比較容易懷孕。

胡小姐的減重個管師林家如說，胡小姐因喜歡吃珍珠奶茶、炸雞、餅干等食物，飲食習慣導致過胖，她又很難控制自己想吃這些東西的想法，先前減重效果並不好，藉由胃縮小手術，讓她減少吃太多東西的慾望，不過術後，他們也花了一段時間建立胡小姐良好的飲食習慣，例如少油少糖的飲食，才能讓術後的腸胃感到更舒適，也達到減重效果。

彰化縣30多歲的胡小姐，生完第二胎後就沒瘦回來，體重曾達85公斤，讓她曾減掉10...
彰化縣30多歲的胡小姐，生完第二胎後就沒瘦回來，體重曾達85公斤，讓她曾減掉10公斤，雖曾努力減重，但後來又復胖，有傳宗接代壓力的她甚至懷疑可能因太胖而難再懷孕，最後到鹿港基督教醫院進行腹腔鏡胃縮小手術，成功減重，今天並欣喜宣佈她又懷孕了。 圖／鹿基醫院提供
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減重手術懷孕
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