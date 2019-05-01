發生什麼事？ 溪州垃圾焚化廠外清潔車大排長龍

2019-05-01 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣溪州鄉水尾村彰水路今天出現清潔車大排長龍的奇景，原來，溪州垃圾焚化廠4月停爐1個月大歲修，貯坑堆滿1萬2千多噸垃圾，各鄉鎮市公所的臨時堆置場堆放垃圾總量，估計逾5千噸；如今歲俢完成，各鄉鎮市的清潔車連夜載運垃圾趕到焚化廠，今天一整天清潔車來來去去 ，車陣不曾中斷，這種場面可能會持續2個月。

讓環保局更頭疼的是，溪州焚化爐運轉快屆滿20年的全面檢修時程；環境工程科長葉鐙嘉說，環保局已與操作廠商進行整體評估，要趕在明年提出零件汰舊換新及經費需求，屆時進行「脫胎換骨」工程所需的停爐時間更長，必需提前研擬垃圾處理的因應措施。

環保局副局長林孟弘說，配合溪州垃圾焚化廠大歲修，4月7日至4月30日停止焚化垃圾，原預估焚化廠歲修結束後，恢復正常運轉情況下，焚化廠貯坑容量應可容納各公所正常進廠量，因部分配合暫置垃圾的公所提前將暫置的垃圾清運到焚化廠，出現進廠量大於焚化量，導致焚化廠外塞車情形。

全縣垃圾量最大的彰化市，4月收集垃圾都暫時堆置在草仔埔垃圾場，由於擔心引起附近里民抗議，事先跟當地里長協調取得諒解。員林市清潔隊長白滄行說，最近都將垃圾暫時堆置在錦安坑，今天以後會慢慢運到溪州焚化廠。

溪湖鎮清潔隊今天下午提早1個半鐘頭，3時30分就出勤收集垃圾，希望早一點趕到溪州，減少排隊等候進廠的時間。溪湖鎮長黃瑞珠說，如果民眾來不及丟棄垃圾，可拿到鎮公所的夜間定點丟棄，或隔日上午拿到8個定點垃圾收集處。

溪州垃圾焚化廠有2座焚化爐，每天垃圾處理量800公噸，2001年開始運轉，每年4月、10月都需停爐歲修。林孟弘說，因垃圾處理壓力日增，2014年嘗試只作一次歲修，沒想到焚化爐「操頭過」爆管，反而帶來更大的垃圾處理壓力，從此維持1 年兩次歲修。