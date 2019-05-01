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中市前進監獄甄選街頭藝人 更生人擁4張證照成典範

2019-05-01 18:52聯合報 記者喻文玟╱即時報導

2019台中街頭藝人甄選即日起開始報名，6月22、23日在台中公園甄選。台中市文化局將第四度前進台中監獄甄選，去年有80組受刑人報名，通過率8成，受刑人評分標準一視同仁，也是評選「技藝性、創意性、適切性、互動性」，無特殊待遇。

48歲的更生人王元照2017年10月出獄，他出獄前考取個人素描、團體變臉、團體與個人魔術4張街頭藝人證照，出獄1年多已成立「魔幻可樂」行銷公司，也幫助獄友重返社會，他是更生人轉型街頭藝人的典範。

王元照分享，年輕時沒有一技之長，從事酒店圍事、製造槍枝、槍砲案件、妨礙自由…三度入獄。前2次假釋出獄後都重操舊業，40多歲第三次入監時，法務部修法只要三度涉及槍砲案，第三次就不得假釋，「我被三振假釋出局」。

王元照說，第三度入監刑期有4年多，大徹大悟不能再鬼混，一定要學一技之長，年輕時曾接觸魔術感到興趣，主動告知教誨師想學表演藝術，4張證照花了2年取得。

王元照出獄後並沒有直接當上街頭藝人，他第一份工作是賣地瓜球、幫魔術老師顧店，「先給自己3個月適應社會、等頭髮長出來」，老師開始幫他接案。第一次正式登上大舞台是2018跨年晚會，10分鐘表演練了一個禮拜，曾一度沒信心想放棄，上台獲得熱烈掌聲賺進6000元，這是找回自信的關鍵。

王元照自嘲，擁有4張證照並沒有實際上街頭，靠口碑推薦接案，表演不是天天有，他又學場地布置、音響、行銷企劃，開設「魔幻可樂」行銷公司，他坦言「現在的狀況比混兄弟還好」。

「江湖老友」知道他闖出知名度，曾想投資公司，王元照一一徹底拒絕，下定決心不再走回頭路。出獄前3個月父親過世，想到自己沒做過一件讓父親驕傲的事，這1年多也接了130多場公益演出、加入獅子會，獄中同學想站上街頭，他極力協助。

台中市文化局說，王元照相當熱心，會到學校、返回監獄演講分享自身故事。現在矯正署輔導受刑人很專業，社團多元，除了不能上網，受刑人想學專業技能，只要跟教誨師申請，不影響戒護，都會盡力安排，鼓勵他們學一技之長。

台中市街頭藝人甄選已辦長達17年，可以個人或團隊為單位報名，通過甄選核發證照為期2年，文化局統計，目前台中街頭藝人共2318組，每年平均報名1200組、通過率約5成，全市有83處表演場地，前三大表演熱點是草悟道、益民一中商圈、市民廣場。

相關報名資訊洽台中市街頭藝人網站：http://www.buskers-taichung.com.tw/查詢。

更生人王元照在台中監獄服刑期間，接受街頭藝人輔導考取魔術、素描、變臉等4張證照，...
更生人王元照在台中監獄服刑期間，接受街頭藝人輔導考取魔術、素描、變臉等4張證照，這張是他素描自己在監獄的生活狀況，「2816」是入監的編號。圖／王元照提供
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更生人王元照在台中監獄服刑期間，接受街頭藝人輔導考取魔術、素描、變臉等4張證照，...
更生人王元照在台中監獄服刑期間，接受街頭藝人輔導考取魔術、素描、變臉等4張證照，出獄1年多來已接了130多場公益演出，也成立行銷公司，成功翻轉人生。圖／王元照提供
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街頭藝人受刑人台中市
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