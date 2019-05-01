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大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

彰化議長邀日本黨政大老田村重信 為台灣農漁業獻策

2019-05-01 17:22聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣議會議長謝典林邀請日本黨政界大老、自由民主黨本部田村重信及家人再次來彰化訪問，除發表農漁業產銷演講及座談外，還到南彰化溪州及二林等地考察農業產銷， 他以日本農漁業產銷發展的經驗提供借鑑，並針對擴大台日農漁業產銷未來的交流與合作提供對策。

田村長期擔任日本執政黨自民黨總裁（兼任日本首相）的核心幕僚及顧問，對日本農林水產及安全保障等重大政策調研與制定有豐富經驗。經彰化縣議會顧問陳文甲的引介安排下，去年3月5日邀請田村暨夫人參訪縣議會，並發表「專題演講，是戰後來首次有日本高層政要到訪彰化縣議會。

為深化雙方交流，田村去年8月邀請彰化縣議會議長謝典林率團回訪自民黨本部，並安排拜會日本眾議院，受到兼任自民黨本部副幹事長、防衛省副大臣的原田憲治眾議員親自接待，事後還在他的臉書PO出高規格的接待圖文。這更是地方議會首創參訪日本最高黨政機構的歷史新頁。

謝典林為有效解決彰化縣農漁業產銷發展及產品輸日等長期以來的問題，再度邀請田村重信來彰化，除今天下午到縣議會拜訪謝典林外，還實地到南彰化參訪，了解紅心芭樂、方舟番茄、火龍果、米倉等農業產銷情形，並在二林鎮農會以「日本農業及水產養殖業的產銷發展」為題發表演講。

田村重信並就日本農業及水產養殖產品的產銷發展，綠能開發漁電共生的養殖模式發展，以及「日本農業協同組合」（農協）及「日本漁業協同組合」（漁協）對農漁產品產銷扮演的職能，日本對農產品的產量及價格的管控機制，提供日本農漁業產銷發展的經驗，做為台灣的借鑑。

日本黨政界大老、自由民主黨本部田村重信（左）及家人，接受彰化縣議會議長謝典林（右...
日本黨政界大老、自由民主黨本部田村重信（左）及家人，接受彰化縣議會議長謝典林（右）邀請來彰化訪問，並到縣議會拜訪謝典林。照片／彰化縣議會提供
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日本黨政界大老、自由民主黨本部田村重信（左4）及家人，接受彰化縣議會議長謝典林（...
日本黨政界大老、自由民主黨本部田村重信（左4）及家人，接受彰化縣議會議長謝典林（左5）邀請來彰化訪問，並到縣議會拜訪。照片／彰化縣議會提供
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