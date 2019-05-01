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彰化溪州焚化爐大修完成 垃圾車大排長龍等著進場

2019-05-01 15:45聯合報 記者劉明岩╱即時報導

因彰化溪州焚化廠兩座焚化爐四月例行大修，全面停燒垃圾一個月，各鄉鎮市的垃圾都只能自行堆置在垃圾場或堆放在焚化廠，大修完成後，昨天開始焚燒，各鄉鎮市垃圾擠著進入焚燒，造成焚化廠外垃圾車大排長龍景象，彰化縣環保局環境工程科長葉鐙嘉說，內外垃圾約要到六月中旬才能消化完畢，但不會造成環境不良影響。

彰化縣溪州焚化廠共有兩座焚化爐，每天可處理800噸垃圾，每年4月大修時，兩座焚化爐都要關閉，10月則是小修，關閉一座焚化爐，均為期一個月。彰化縣過去遇到焚化爐大修，全縣垃圾都堆放在芳苑鄉，在引起當地民眾抗議後，均各自處理，北彰像彰化市、和美鎮等郷鎮市，因為有自己的臨時垃圾場可供暫時堆置，另像南彰部分鄉鎮則仍然進到焚化廠堆置，目前約有一萬多噸。

全縣垃圾量最大的彰化市，在這一個月無法進場焚燒的時間，全部暫時堆置在草仔埔垃圾場，由於擔心引起附近里民抗議，事先跟當地里長協調取得諒解。焚化爐大修完成，昨天開放垃圾車進場，依彰化市公所清潔隊平時就要出12車，為了搶著進場，早上六點半就等著進場，估計要排一個半小時，晚到的垃圾車就得大排長龍，甚至連夜等候。

目前溪州焚化廠內還堆積一萬多噸垃圾待燒，再加上外面待燒垃圾，環保局環境工程科長葉鐙嘉說，目前正逐步消化，垃圾車大排長龍景象可以紓緩，估計到6月中旬才可以處理完畢，但不至於造成垃圾四處堆放的現象。

彰化溪州焚化廠兩座焚化爐四月例行大修，全面停燒垃圾一個月，大修完成後，昨天開始焚...
彰化溪州焚化廠兩座焚化爐四月例行大修，全面停燒垃圾一個月，大修完成後，昨天開始焚燒，各鄉鎮市垃圾擠著進入焚燒，造成焚化廠外垃圾車大排長龍景象。照片／民眾提供
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彰化溪州焚化廠兩座焚化爐四月例行大修，全面停燒垃圾一個月，各鄉鎮市的垃圾都只能自...
彰化溪州焚化廠兩座焚化爐四月例行大修，全面停燒垃圾一個月，各鄉鎮市的垃圾都只能自行堆置在垃圾場或堆放在焚化廠，目前廠區堆置約一萬噸垃圾。照片／環保局提供
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彰化溪州焚化廠兩座焚化爐四月例行大修，全面停燒垃圾一個月，大修完成後，昨天開始焚燒，各鄉鎮市垃圾擠著進入焚燒，造成焚化廠外垃圾車大排長龍景象。照片／民眾提供
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彰化溪州焚化廠兩座焚化爐四月例行大修，全面停燒垃圾一個月，大修完成後，昨天開始焚燒，各鄉鎮市垃圾擠著進入焚燒，造成焚化廠外垃圾車大排長龍景象。照片／民眾提供
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焚化爐垃圾車
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