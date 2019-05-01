正新輪胎創辦人羅結辭世 遺產稅估16億撥大村鄉

2019-05-01 13:59 中央社 彰化縣1日電



台灣第六大富豪、正新創辦人羅結辭世，外界估遺產稅總額可能達20億元。 聯合報系資料照 分享 facebook 正新輪胎創辦人羅結辭世，外界估遺產稅總額可能達新台幣20億元，其中約16億元未來核配給羅結戶籍所在地彰化縣大村鄉公所，鄉民期待這筆錢用來公共建設，創造地方更多價值。

羅結3月15日以94歲高齡過世，告別追思會4月12日舉行，彰化縣長王惠美、前縣長魏明谷、前縣長卓伯源、彰化縣議會議長謝典霖、建大工業總裁楊銀明、三陽工業董事長吳清源、美利達董事長曾崧柱等政商界人士，與地方鄉親、協力廠商約1500人送羅結最後一程，出席人數雖多，但場面簡單莊嚴，不難看出節儉作風。

根據正新輪胎年報，羅結持有正新輪胎股票約22.4萬張，若以近日每股約41元計算，市值約92億元，若再加上其他資產，外界推估羅結所留遺產近百億元，以遺產及贈與稅法相關規定計算，遺產稅可能近20億元。

羅結戶籍在彰化縣大村鄉，可能繳納的遺產稅其中8成、約16億元將歸大村鄉公庫，但確切金額要等家屬完成財產繼承手續、國稅局核算課徵後才能確定。大村鄉長游盛今天說，若鄉公所未來獲得這筆遺產稅，將主要用作地方建設、社會福利。

羅家依規定繳稅造福國家及地方，一直讓鄉民很感念，羅結妻子羅黃葉民國99年過世，她的遺產總值超過130億元，當時遺產稅繳納近13億元，大村鄉公所隔年年底獲核配約10億元，貧鄉一夕致富，公所用這筆錢建設農業推廣中心、為鄉民投保意外險等，結餘轉定存。

游盛表示，受惠羅黃葉的遺產稅款，鄉公所為3萬6000多名大村鄉民辦理最高理賠額度50萬元的意外險，全鄉1年保費支出約600多萬元，也因為羅黃葉的遺產稅款「一直都還有」，這項政策持續至今；因鄉庫相對餘裕，鄉代會近期提案打算提高敬老禮金。