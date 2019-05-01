親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

老將又落馬！民進黨六連霸立委葉宜津初選落敗

正新輪胎創辦人羅結辭世 遺產稅估16億撥大村鄉

2019-05-01 13:59中央社 彰化縣1日電

台灣第六大富豪、正新創辦人羅結辭世，外界估遺產稅總額可能達20億元。 聯合報系資...
台灣第六大富豪、正新創辦人羅結辭世，外界估遺產稅總額可能達20億元。 聯合報系資料照
分享
正新輪胎創辦人羅結辭世，外界估遺產稅總額可能達新台幣20億元，其中約16億元未來核配給羅結戶籍所在地彰化縣大村鄉公所，鄉民期待這筆錢用來公共建設，創造地方更多價值。

羅結3月15日以94歲高齡過世，告別追思會4月12日舉行，彰化縣長王惠美、前縣長魏明谷、前縣長卓伯源、彰化縣議會議長謝典霖、建大工業總裁楊銀明、三陽工業董事長吳清源、美利達董事長曾崧柱等政商界人士，與地方鄉親、協力廠商約1500人送羅結最後一程，出席人數雖多，但場面簡單莊嚴，不難看出節儉作風。

根據正新輪胎年報，羅結持有正新輪胎股票約22.4萬張，若以近日每股約41元計算，市值約92億元，若再加上其他資產，外界推估羅結所留遺產近百億元，以遺產及贈與稅法相關規定計算，遺產稅可能近20億元。

羅結戶籍在彰化縣大村鄉，可能繳納的遺產稅其中8成、約16億元將歸大村鄉公庫，但確切金額要等家屬完成財產繼承手續、國稅局核算課徵後才能確定。大村鄉長游盛今天說，若鄉公所未來獲得這筆遺產稅，將主要用作地方建設、社會福利。

羅家依規定繳稅造福國家及地方，一直讓鄉民很感念，羅結妻子羅黃葉民國99年過世，她的遺產總值超過130億元，當時遺產稅繳納近13億元，大村鄉公所隔年年底獲核配約10億元，貧鄉一夕致富，公所用這筆錢建設農業推廣中心、為鄉民投保意外險等，結餘轉定存。

游盛表示，受惠羅黃葉的遺產稅款，鄉公所為3萬6000多名大村鄉民辦理最高理賠額度50萬元的意外險，全鄉1年保費支出約600多萬元，也因為羅黃葉的遺產稅款「一直都還有」，這項政策持續至今；因鄉庫相對餘裕，鄉代會近期提案打算提高敬老禮金。

遺產
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

微熱山丘母親節音樂會 針線情傳達母愛

2019-05-01 11:43

反家暴「接地氣」 這地區美髮店竟都成了防暴站

2019-05-01 10:40

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

影／台中清水鬼洞重新開放 小朋友鬼叫扮鬼臉興奮進洞

2019-05-01 09:25

南投物產展五一高雄夢時代登場 林明溱、韓國瑜再同台

2019-05-01 07:47

新聞眼／果農棄收坐等救助 防治荔枝椿象恐大打折扣

2019-05-01 00:01

防治荔枝椿象 今起2階段噴藥

2019-04-30 23:58

興大新女舍位在綠園道第一排 學生喊超值

2019-04-30 23:55

稻浪餐桌嘗米食 吳音寧推友善稻作

2019-04-30 23:48

母親節新花樣 康乃馨有橘色、紫色品種

2019-04-30 23:42

台水砸6千萬 南投草屯富頂路一帶水管汰換

2019-04-30 23:39

中火放流水改善計畫送到 中市府：10日核定

2019-04-30 23:37

彰化衛局稽查 網購違規食品8成廣告不實

2019-04-30 23:35

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

年刊景點立體化 地方推廣循書「走讀草鞋墩」

2019-04-30 14:36

母親節來臨 田尾產區康乃馨價格回穩

2019-04-30 14:01

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 中央公園、愛河「差很大」

2019-04-30 18:04

基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12

2019新北市十大易肇事地點出爐 三重這路口最嚴重

2019-04-30 17:34

影╱天熱池水變化被嫌髒 高市中央公園清理後恢復美觀

2019-04-30 21:35

嘉義城隍廟與北港朝天宮續前緣 百年前神蹟拍成戲劇

2019-04-30 15:53

「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48

Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35

春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51

雲林5月加強垃圾破袋稽查 民怨：回不回收標準亂

2019-05-01 07:49

IG打卡熱點多！沒拍過這些景點 別說你來過基隆

2019-05-01 07:51

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

桃園2歲幼兒專班招生了 全巿15所平均月費2500

2019-05-01 09:34

高雄5月觀光代言完全年輕化 搭訕網紅「波特王」來了

2019-04-30 12:11

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

堅持只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53

感念父親回饋地方 南寶樹脂家族再捐車

2019-04-30 19:10

雲縣垃圾破袋稽查 民怨垃圾、回收傻傻分不清

2019-04-30 22:47

恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56

中和景新街騎樓禁停機車 下月13日起取締違規

2019-04-30 16:27

怪石現蹤綠島海邊 疑千年前史前有槽圓孔單石

2019-05-01 08:59

警察分局長調動榮陞 竹崎鄉民鳴炮「同歡」？

2019-05-01 10:52

基隆限定補助除濕機大排長龍 民眾怨舊機跑三地都拒收

2019-05-01 11:47

新北人口突破400萬 幸運女嬰獲黃金2兩、終身觀球VIP

2019-05-01 09:29

台南市議員陳昆和控北門社大開課不實 真理大學駁絕無此事

2019-04-30 22:32

北市10筆土地大清倉？ 明在市議會二讀闖關

2019-04-30 19:08

苗栗最後老戲院推好康 市圖借書證及新住民享早場價

2019-05-01 09:54

獨／水往上流風景區禁菸開罰 導遊力阻陸客搶稽查單

2019-05-01 13:20

小心別當首位被罰的遊客 「水往上流」風景區禁菸五一開鍘

2019-04-30 17:41

「打狗商場」住宅區營運惹議 高市府緊盯將依法查處

2019-04-30 20:09

30多頂神轎如下餃子 181年歷史嘉義衝水路迎客王

2019-05-01 09:20

覺得風獅爺像警察？分局長郝心誠學創作金門風獅爺

2019-04-30 20:51

社福團體推「憨星人」line貼圖 原來裡面有洋蔥

2019-04-30 15:19

抗議房屋稅未調降 台南新營民治中心被包圍

2019-05-01 11:15

綠島海邊神秘圓孔單石 研判和史前遺址有關

2019-04-30 17:04

基隆海科館水族館蓋不蓋 等待教育部給答案

2019-04-30 22:38

春遊補助加碼啟動 屏東送福袋抽百萬名車

2019-04-30 15:52

北市非法日租套房至少上千家 北市府挨批視而不見

2019-04-30 16:02

正新輪胎創辦人羅結辭世 遺產稅估16億撥大村鄉

2019-05-01 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top