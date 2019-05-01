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微熱山丘母親節音樂會 針線情傳達母愛

2019-05-01 11:43聯合報 記者江良誠╱即時報導

微熱山丘4日邀請台灣原聲合唱團舉辦母親節音樂會，用孩子天籟的歌聲，表達對母親的感...
微熱山丘4日邀請台灣原聲合唱團舉辦母親節音樂會，用孩子天籟的歌聲，表達對母親的感謝。圖／微熱山丘提供
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南投「微熱山丘」鳳梨酥，母親節首次推出「I LOVE MOM」限定母親節包裝，即日起在官網獨家預購，並在5月4 日母親節前夕， 在微熱山丘村民市集舉辦「原來是愛」母親節音樂會，邀請「台灣原聲合唱團」及「台灣原聲打擊樂團」帶來精采演出，傳遞對母親真摯的感謝。

「微熱山丘」今年創立10周年，秉持著「發掘在地美好」的理念，以一杯溫熱的烏龍茶搭配鳳梨酥，傳遞台灣特色美味人情味。土地滋養生命，就像母親孕育孩子，微熱山丘推出「I LOVE MOM」限定母親節包裝，即日起在官網獨家預售。限定布提袋印上「I LOVE MOM」的繡線文字，用針線串起母親與孩子間堅定不移的愛。

除了限定包裝，4日的母親節音樂會，也邀請「台灣原聲合唱團」及「台灣原聲打擊樂團」，透過原住民孩子單純快樂的樂聲傳遞愛與感謝，除了有多首呼應母親節的動人歌曲，也有A Cappella 無樂器伴奏的純人聲音樂。這群享譽國際的原住民孩子們，用布農族獨特的打擊樂撼動全場、用嘹亮清新的歌聲唱出來自台灣的美好。

為了幫助原聲孩子們，現場也提供CD專輯銷售，讓您把原聲孩子美麗的聲音帶回家，銷售所得將全數做為原聲音樂學校建置基金。《微熱山丘》邀請民眾共襄盛舉，一起幫助這群原聲孩子們能快樂正面的成長。

「微熱山丘」5月將與國際教育組織「遠山呼喚」的營養午餐合作計畫，選擇純甘蔗原萃、蜂蜜、雞蛋與麵粉揉和而成的「蜜豐糖脆蛋糕」，4月26日於官網預購、並指定5月1至31日到貨；以及5月11、12日在南投三合院門市的現場的蜜豐糖脆蛋糕銷售，每購買 1 盒蜜豐糖脆蛋糕，就能為10位尼泊爾孩子提供營養午餐，歡迎大家一起讓愛心跨國界傳遞。

微熱山丘推出母親節限定包裝，用針線象徵母親對孩子的關懷。圖／微熱山丘提供
微熱山丘推出母親節限定包裝，用針線象徵母親對孩子的關懷。圖／微熱山丘提供
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微熱山丘推出母親節限定包裝，用針線象徵母親對孩子的關懷。圖／微熱山丘提供
微熱山丘推出母親節限定包裝，用針線象徵母親對孩子的關懷。圖／微熱山丘提供
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母親節微熱山丘
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