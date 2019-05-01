反家暴「接地氣」 這地區美髮店竟都成了防暴站

2019-05-01 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



近年家暴兒虐案件頻傳，南投縣草屯鎮御史社區為強化防治家暴情事，與亞洲大學社工系合作，以在地美髮店為據點成立「防暴站」，由店家關注顧客家庭和身心狀況，適時提供通報管道，盼減少家暴案。

亞洲大學社工系指出，過去宣導反家暴的據點多在社區、學校，而為開發且讓更多需要幫忙的對象獲取相關資訊，看準不少女性到美髮店、髮廊洗頭造型會邊做邊聊天，因此鎖定該特性，由在地社區協會協助串連業者，響應成為反家暴據點。

草屯鎮內多數美髮店家都相當支持，甚至「心有戚戚焉」。美髮業者張榕證說，過去真有顧客遭到家暴，但當時反家暴資訊不夠透明，通報系統也不夠完善，而沒幫上忙，現在成為防暴站，邊聊天就邊宣導，也告知有狀況就跟他們聯繫。

李姓髮廊業者說，來美髮店不見得就是光鮮亮麗，有時也是會有家暴問題，所以他們也會注意客人身上有無新、舊傷，再從聊天之中關心和瞭解其近況，同時讓她知道髮廊這裡也是個通報管道，同時釋出更多反家暴資訊，讓他有更多資源。

御史社區理事長陳霓瑄則說，家暴其實很可能就在你我身邊，而透過大學生專業和創意，鎖定以女性客群為大宗的美髮、美容或美甲店等設站，但他們對地方較不熟悉，所以與在地協會合作，協助串連美髮業者投入反家暴的行列。