荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



荔枝椿象已攻陷全台，今年防治力度加強，但不少果農因荔枝和龍眼花況很差，決定棄收而放棄管理，專家憂心防治成效大打折扣。圖／台中區農改場于逸知博士提供 分享 facebook 去年荔枝椿象全台大爆發，連台北都會區和離島都難倖免，農委會擔心疫情不可收拾，今年首度編列經費補助各縣市迎戰紅色蟲蟲大軍，除採化學防治、補助採購荔枝椿象的天敵「平腹小蜂」，為提高眾摘取意願，提高卵片收購價格每片3元，收購作業至4月30日，五月起全台再次同步展開噴藥化學防治。

「不要小看1葉卵片，防治效果是很驚人，收購卵片是具有意義的。」台中區農業改良場作物環境課于逸知博士說，有人質疑收購卵片是勞民傷財，其實不然，荔枝椿象繁衍是成幾何級數增加，非常驚人，1隻母椿象每次產卵14顆，1年至少產卵10次，摘除1葉卵片，推估第二年可減少1千隻荔枝椿象。

于逸知說，今年多管齊下防治，希望能有效減緩荔枝椿象繁衍速度，五月第二次噴藥後，今年底前應第三次噴藥，增加撲殺荔枝椿象的強度。以彰化縣收購7萬多卵片來推估，明年至少可減少7千萬隻荔枝椿象產卵，只要能長期防治，荔枝椿象的危害程度應可有效控制。

近年來，每年春天紅色的荔枝椿象到處產卵，住家紗窗、戶外晾曬的衣物常見3、4排共約14顆乳白色的蟲卵，讓民眾看心驚驚，有人用手拍除時，遭卵液灼傷。去年台中市政府率先自行編列經費，啟動收購卵片作業，每片2元；彰化、高雄兩縣市跟進。

今年農委會全額補助，為提高民眾摘取意願，收購價格每片3元。台中市農業局說，去年收購12萬多卵片，今年雖然提高收購價格，未明顯增加民眾摘取意願。今年荔枝、龍眼開花、結果不理想，產量大減，降低農民管理果園的意願，預估今年收購數量會比去年少。

彰化縣政府農業處蘇啟懷科長說，26鄉鎮市公所共收購7萬0387片卵片，以彰化市2萬9432片最多，其次是芬園2萬3065片、社頭4851片、員林4465片。「農委會同時補助587萬元，縣府配合216萬元，採購436萬顆平腹小蜂卵，除提供果農吊掛在果園，也利用空拍機空拋到山區無人管理的果園。」