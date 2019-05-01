親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35聯合報 記者何烱榮╱即時報導

荔枝椿象已攻陷全台，今年防治力度加強，但不少果農因荔枝和龍眼花況很差，決定棄收而...
荔枝椿象已攻陷全台，今年防治力度加強，但不少果農因荔枝和龍眼花況很差，決定棄收而放棄管理，專家憂心防治成效大打折扣。圖／台中區農改場于逸知博士提供
分享
去年荔枝椿象全台大爆發，連台北都會區和離島都難倖免，農委會擔心疫情不可收拾，今年首度編列經費補助各縣市迎戰紅色蟲蟲大軍，除採化學防治、補助採購荔枝椿象的天敵「平腹小蜂」，為提高眾摘取意願，提高卵片收購價格每片3元，收購作業至4月30日，五月起全台再次同步展開噴藥化學防治。

「不要小看1葉卵片，防治效果是很驚人，收購卵片是具有意義的。」台中區農業改良場作物環境課于逸知博士說，有人質疑收購卵片是勞民傷財，其實不然，荔枝椿象繁衍是成幾何級數增加，非常驚人，1隻母椿象每次產卵14顆，1年至少產卵10次，摘除1葉卵片，推估第二年可減少1千隻荔枝椿象。

于逸知說，今年多管齊下防治，希望能有效減緩荔枝椿象繁衍速度，五月第二次噴藥後，今年底前應第三次噴藥，增加撲殺荔枝椿象的強度。以彰化縣收購7萬多卵片來推估，明年至少可減少7千萬隻荔枝椿象產卵，只要能長期防治，荔枝椿象的危害程度應可有效控制。

近年來，每年春天紅色的荔枝椿象到處產卵，住家紗窗、戶外晾曬的衣物常見3、4排共約14顆乳白色的蟲卵，讓民眾看心驚驚，有人用手拍除時，遭卵液灼傷。去年台中市政府率先自行編列經費，啟動收購卵片作業，每片2元；彰化、高雄兩縣市跟進。

今年農委會全額補助，為提高民眾摘取意願，收購價格每片3元。台中市農業局說，去年收購12萬多卵片，今年雖然提高收購價格，未明顯增加民眾摘取意願。今年荔枝、龍眼開花、結果不理想，產量大減，降低農民管理果園的意願，預估今年收購數量會比去年少。

彰化縣政府農業處蘇啟懷科長說，26鄉鎮市公所共收購7萬0387片卵片，以彰化市2萬9432片最多，其次是芬園2萬3065片、社頭4851片、員林4465片。「農委會同時補助587萬元，縣府配合216萬元，採購436萬顆平腹小蜂卵，除提供果農吊掛在果園，也利用空拍機空拋到山區無人管理的果園。」

蘇啟懷說，荔枝椿象是成蟲越冬，縣府透過各鄉鎮市公所在2月底前完成第一階段化學噴藥作業，3、4月開花期，避免傷及採花蜜的蜂蜜，暫停噴藥，改採生物防治，5月展開第二階段噴藥作業。

荔枝椿象去年大爆發，已攻陷全台，成蟲越冬後開始大量產卵的情形。圖／台中區農改場于...
荔枝椿象去年大爆發，已攻陷全台，成蟲越冬後開始大量產卵的情形。圖／台中區農改場于逸知博士提供
分享
彰化縣八卦山脈山區不少廢耕果園，變成荔枝椿象大量繁衍的溫床，三月間縣府出動空拍機...
彰化縣八卦山脈山區不少廢耕果園，變成荔枝椿象大量繁衍的溫床，三月間縣府出動空拍機空拋荔枝椿象的天敵「平腹小蜂」卵片，希望能「以蜂剋象」。本報資料照片
分享
彰化縣埔鹽鄉公所收購荔枝椿象卵片，清點後敲破每一顆卵。本報資料照片
彰化縣埔鹽鄉公所收購荔枝椿象卵片，清點後敲破每一顆卵。本報資料照片
分享

荔枝椿象
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

影／台中清水鬼洞重新開放 小朋友鬼叫扮鬼臉興奮進洞

2019-05-01 09:25

南投物產展五一高雄夢時代登場 林明溱、韓國瑜再同台

2019-05-01 07:47

新聞眼／果農棄收坐等救助 防治荔枝椿象恐大打折扣

2019-05-01 00:01

防治荔枝椿象 今起2階段噴藥

2019-04-30 23:58

興大新女舍位在綠園道第一排 學生喊超值

2019-04-30 23:55

稻浪餐桌嘗米食 吳音寧推友善稻作

2019-04-30 23:48

母親節新花樣 康乃馨有橘色、紫色品種

2019-04-30 23:42

台水砸6千萬 南投草屯富頂路一帶水管汰換

2019-04-30 23:39

中火放流水改善計畫送到 中市府：10日核定

2019-04-30 23:37

彰化衛局稽查 網購違規食品8成廣告不實

2019-04-30 23:35

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

年刊景點立體化 地方推廣循書「走讀草鞋墩」

2019-04-30 14:36

母親節來臨 田尾產區康乃馨價格回穩

2019-04-30 14:01

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 中央公園、愛河「差很大」

2019-04-30 18:04

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

全國唯一！基隆節能補助除濕機最高每台補助8千元

2019-04-30 11:56

高雄5月觀光代言完全年輕化 搭訕網紅「波特王」來了

2019-04-30 12:11

台鐵台南段日均運量比一比 這簡易站竟打趴一票大站

2019-04-30 11:03

大巨蛋因「偉大國父」限高挨轟 柯P：我也講不出理由

2019-04-30 11:58

基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12

桃市公車189明上路 武陵高中到經國站更便利

2019-04-30 13:41

2019新北市十大易肇事地點出爐 三重這路口最嚴重

2019-04-30 17:34

影╱天熱池水變化被嫌髒 高市中央公園清理後恢復美觀

2019-04-30 21:35

呷冰消暑！「醬油」冰淇淋只有屏東吃得到

2019-04-30 13:12

嘉義城隍廟與北港朝天宮續前緣 百年前神蹟拍成戲劇

2019-04-30 15:53

「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48

Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33

春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51

影／台南府會關係陷僵局？ 市長拜會議長一起吃麵

2019-04-30 13:42

旗津渡輪票價比香港還貴！高雄勞團51前夕到議會請命

2019-04-30 12:08

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

IG打卡熱點多！沒拍過這些景點 別說你來過基隆

2019-05-01 07:51

恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56

感念父親回饋地方 南寶樹脂家族再捐車

2019-04-30 19:10

五一勞動節非假日 北市府停車位正常收費

2019-04-30 11:10

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

水族館胎死腹中 新卸任海科館長今都表感慨

2019-04-30 13:23

中和景新街騎樓禁停機車 下月13日起取締違規

2019-04-30 16:27

快搶！ 今年台東藝術節節目好精彩 今下午2點售票

2019-04-30 12:38

堅持只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53

台南市議員陳昆和控北門社大開課不實 真理大學駁絕無此事

2019-04-30 22:32

北市10筆土地大清倉？ 明在市議會二讀闖關

2019-04-30 19:08

3周4400台斤白米到位 獅潭老街捐米16年如一日

2019-04-30 12:00

防撞踏出第一步！基隆斑馬線退縮選定信一、義四路口

2019-04-30 14:36

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35

小心別當首位被罰的遊客 「水往上流」風景區禁菸五一開鍘

2019-04-30 17:41

高雄消防猛男拍宣導照 秀強大撩妹金句

2019-04-30 14:00

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

雲縣垃圾破袋稽查 民怨垃圾、回收傻傻分不清

2019-04-30 22:47

「打狗商場」住宅區營運惹議 高市府緊盯將依法查處

2019-04-30 20:09

會呼吸的室內空間 慈文國中活動中心今啟用

2019-04-30 11:59

覺得風獅爺像警察？分局長郝心誠學創作金門風獅爺

2019-04-30 20:51

社福團體推「憨星人」line貼圖 原來裡面有洋蔥

2019-04-30 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top