南投長福國小師生出繪本 義賣所得全捐助尼泊爾小學

2019-05-01 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣國姓鄉長福國小雖是典型迷你校，但創作能量驚人，高年級師生連10年編製繪本小書，今年延續去年昆蟲主題繪製續集「『蝶』倒、『蛹』敢、『蟲』生」，已被預購逾百本，義買所得將捐助尼泊爾小學買校車。

長福國小指出，校內師生不到50人，是典型偏鄉小校，但校方多元校訂課程來創造學校特色，其中每年綜合領域、藝術與人文等課程領域的學習成果與心得，由高年級師生推出繪本書，一年一本的歷經4任校長，至今已出到第10本。

「從人文畫到植物，再畫到產業、昆蟲。」長福國小校長黃彥超說，10年前推出第1本「散播愛心的倒地鈴」繪本後，靠著歷任校長和主任、教師協助支持，繪本得以延續，內容題材廣泛，師生還畫過在地產業樟腦、青梅產業和客家美食。

今年則是延續的鳳蝶生態主題，指導學童生態觀察的主任廖婉雯說，去年孩子們用心觀察記錄，依據毛毛蟲羽化到變成蝴蝶完成「『蝶』倒、『蛹』敢、『蟲』生」繪本，但資料太豐富，今年再針對鳳蝶寶寶的成長紀錄推出同名分支續集。

師生編製繪本過程則是完全不馬虎，陳姓學生說，他們完成毛毛蟲、蝴蝶的手繪稿，不是畫好就可以，還要經過鄧瓊慧老師的把關，太瘦、太胖或身體比例不對都會被退稿，必須一修再修，不會他們是小學生，就隨便完成繪本書。