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南投物產展五一高雄夢時代登場 林明溱韓國瑜再同台

2019-05-01 07:47聯合報 記者黑中亮╱即時報導

「幸福南投、山城美味」南投地方物產展，5月1日下午將在高雄夢時代購物中心8樓（時代會館）正式開幕，網羅南投13鄉鎮的特色美食、農特產品、觀光工廠、原住民特產、伴手禮、工藝等多達52家攤位，以產地直銷的方式展售，帶來最新鮮、優質的地方特產，縣長林明溱不但親自主持開幕，更邀請高雄市長韓國瑜前來站台，將是兩人自三玄宮會面後再次同台。

南投農業處指出，縣內得天獨厚的自然環境，所孕育出優良的農特產品，包含遠近馳名的南投縣長特等茶、有機栽培茶、高山茶、香醇風味的精品咖啡；精緻農特產則有香菇、水蜜桃、梅製品、龍眼蜜、桂花蜜，讓南部的民眾不用北上就可以買到，歡迎民眾前來享食玩樂，一次嘗遍南投經典美味。

此外，南投傑出的工藝還有染織藝術品、陶藝品、竹工藝，這次更是將享譽國際的竹編大師「蘇素任」老師的竹編作品移至現場，大型的裝置藝術讓人能近距離一窺工藝之美。

農業處並宣布，開幕當天在展區內消費滿500元，即可憑發票兌換紫南宮發財金豬年銀幣1枚，限量100分，並且由縣長林明溱親自頒發，展期中消費滿千元可憑發票即可兌換發財金1枚，限量500枚、每日限量30分，同時加碼兌換精美環保購物袋，限量1200分，送完為止，展期一直到12日。

南投地方物產展5月1日下午在高雄夢時代8樓正式開幕，集合南投各鄉鎮重要農特產品，...
南投地方物產展5月1日下午在高雄夢時代8樓正式開幕，集合南投各鄉鎮重要農特產品，共計52家攤位行銷南投，更送紫南宮發財金豬年銀幣。圖／南投農業局提供
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南投地方物產展5月1日下午在高雄夢時代8樓正式開幕，集合南投各鄉鎮重要農特產品，...
南投地方物產展5月1日下午在高雄夢時代8樓正式開幕，集合南投各鄉鎮重要農特產品，共計52家攤位行銷南投，更送紫南宮發財金豬年銀幣。圖／南投農業局提供
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南投地方物產展5月1日下午在高雄夢時代8樓正式開幕，集合南投各鄉鎮重要農特產品，共計52家攤位行銷南投，更送紫南宮發財金豬年銀幣。圖／南投農業局提供
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南投地方物產展5月1日下午在高雄夢時代8樓正式開幕，集合南投各鄉鎮重要農特產品，共計52家攤位行銷南投，更送紫南宮發財金豬年銀幣。圖／南投農業局提供
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