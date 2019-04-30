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影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市87歲的黃姓婦人今天上午被一名計程車司機載到市議員段緯宇服務處，計程車司機說，阿嬤寄住友人家3個月，朋友不願再幫助，段緯宇請社會局協助安置，不料等了3個小時都沒消息，他直接把阿嬤帶到市長室，拍門狂喊「市長，沒有同理心、見死不救」。

段緯宇說，這名黃姓阿嬤上午10點多到服務處，他趕緊聯絡社會局協助安置，社工督導11點抵達，了解15分鐘後表示，「安置費用龐大，無法處理」就轉身離開。

段緯宇不滿社工督導的反應，下午2點多打電話聯絡社會局：「你們不安置，我就把人帶到市長室『申冤』」。

台中市社會局得知議員「直衝」市府，才趕緊到市長室「接人」，社工科表示，黃姓阿嬤是獨居老人，身體機能稍有退化，走路緩慢，但意識清楚，對答如流，外出交通常靠計程車。

段緯宇表示，阿嬤的家是老舊公寓，無法爬樓梯，女兒沒有同住，寄住友人家已「流浪」3個多月，不知道去哪裡，隨身行李只有一個小布包，今晚就沒飯吃、沒地方住，每年編列這麼多長照預算，為何不能安置？

段緯宇不斷拍打盧秀燕市長室大門：「市長，議員來申冤，老人家晚上沒地方住、沒有飯吃，妳是不是開開門？」黃姓阿嬤想伸手拉住，眼眶含淚說，「這樣很不好意思…。」

社工科長陳麗華表示，沒有不處理，也立即啟動機制，因必須先了解阿嬤的情形及意願，若選擇回家，將安排配套措施，如關懷訪視、居家服務、送餐等；若到機構安置，必須了解她的經濟狀況，說明收費條件，社會局也一直在聯繫安置機構。

黃姓阿嬤表示，獨居會害怕，希望接受安置，她並表示，若必須先等待安置程序完成，她可以先回家住，等流程完成再安置。市議員段緯宇堅持，黃姓阿嬤獨居相當危險，要求社會局立即啟動緊急安置程序。社會局已安排先在霧峰安置機構。

台中市議員段緯宇說，黃姓阿嬤寄住友人家已「流浪」3個多月，不知道去哪裡，隨身行李...
台中市議員段緯宇說，黃姓阿嬤寄住友人家已「流浪」3個多月，不知道去哪裡，隨身行李只有一個小布包，今晚就沒飯吃、沒地方住，每年編列這麼多長照預算，為何不能安置？記者喻文玟／攝影
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段緯宇不斷拍打盧秀燕市長室大門：「市長，議員來申冤，老人家晚上沒地方住、沒有飯吃...
段緯宇不斷拍打盧秀燕市長室大門：「市長，議員來申冤，老人家晚上沒地方住、沒有飯吃，妳是不是開開門？」黃姓阿嬤想伸手拉住，眼眶含淚說，「這樣很不好意思…。」記者喻文玟／攝影
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段緯宇不斷拍打盧秀燕市長室大門：「市長，議員來申冤」；黃姓阿嬤想伸手拉住，眼眶含...
段緯宇不斷拍打盧秀燕市長室大門：「市長，議員來申冤」；黃姓阿嬤想伸手拉住，眼眶含淚說，「這樣很不好意思…。」記者喻文玟／攝影
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段緯宇社工獨居老人
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