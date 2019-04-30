親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

第一道梅雨鋒面報到 周三全台下雨北部降10度

文德國小校犬「豆豆」回娘家 與老同學一起畢業

2019-04-30 23:18聯合報 記者劉明岩╱即時報導

位在彰化縣芬園鄉八卦山上的文德國小是所偏鄉小學校，但師生的愛心卻是無限大。師生們4年前認養的一隻流浪犬「豆豆」 做為校犬。但由於長期照料豆豆的游子嫻老師最近因結婚調到北部，師生們儘管不捨，仍決定將牠送給老師做嫁妝。豆豆今天回校與六年級8個同學一起拍畢業照， 也正式從文德國小畢業。

文德國小校長李政穎說，文德國小前的139縣道平時流浪犬眾多，學校多年前，就針對浪犬安排課程，讓學生透過生命教育的教導，體會到學習對浪浪及各種生物的關懷與尊重，並在四年前的四月，到附近的流浪狗中途之家，認養了一隻浪浪，來做具體實踐。

李政穎說，大家先幫領養的小黃犬取名為「豆豆」，還為牠設計及建造狗屋，甚至為「豆豆」建置及經營臉書，名為「文德國小流浪犬中途之家：機會之屋」，名為中途之家─機會之屋的意思，乃是希望豆豆雖然是學校校犬，但仍然希望有一天能夠找到一個愛牠的家人，讓學校只是牠的中途之家，讓大家給牠一個機會，帶牠回家。

學校老師游子嫻老師，平時更對豆豆照顧的無微不至，而豆豆也非常喜歡她，但游子嫻今年二月因結婚調到北部，因此，興起想要領養豆豆的念頭。學校師生雖然都很不捨，在考量當初領養校犬的目的，以及希望為豆豆好的考量之下，用祝福一起歡送豆豆，也恭喜牠找到好的歸宿。

李政穎表示，從4年前全校決定領養豆豆以來，豆豆已經成為文德大家庭的一份子，豆豆一起和全校師生們上課、參與各項活動、戶外教學、拍微電影，還得過獎，有著太多共同的回憶，尤其豆豆生病時，不像人類有健保，所費不貲，但因為豆豆是文德的一份子，也是大家共同的責任，因此，大家都齊心一起照顧她，然而為了豆豆最好的未來，全校師生雖然不捨，但也給豆豆最大的祝福，這也是最好的生命教育。

由於畢業季在即，往年豆豆都會跟畢業生一起拍畢業照，在大家 期待下，豆豆也專程回「娘家」，跟母校與六年級8名畢業生一起合照留念，這一次，豆豆也要正式從文德畢業了！

六年級莊毓翔說：「豆豆跟著我們一起生活四年了，沒想到這次我們拍畢業照，也是豆豆的畢業照了，我會想她的。」二年級邱吉祥說：「豆豆都會到我們班一起上課，她不在了，我會想她的！」

李政穎表示，未來學校也會透過浪犬課程，繼續至流浪狗中途之家領養校犬，讓豆豆在學校的精神能夠延續下去。

彰化縣芬園鄉文德國小校犬豆豆，陪學生一起讀書。照片／文德國小提供
彰化縣芬園鄉文德國小校犬豆豆，陪學生一起讀書。照片／文德國小提供
分享
豆豆回到彰化縣芬園鄉文德國小，與老同學們一起畢業照。照片／文德國小提供
豆豆回到彰化縣芬園鄉文德國小，與老同學們一起畢業照。照片／文德國小提供
分享
彰化縣芬園鄉文德國小校犬豆豆，與學生一起讀書、一起參加活動。照片／文德國小提供
彰化縣芬園鄉文德國小校犬豆豆，與學生一起讀書、一起參加活動。照片／文德國小提供
分享
彰化縣芬園鄉文德國小校犬豆豆回娘家，與老同學們一起畢業照。照片／文德國小提供
彰化縣芬園鄉文德國小校犬豆豆回娘家，與老同學們一起畢業照。照片／文德國小提供
分享

德國流浪犬認養
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

年刊景點立體化 地方推廣循書「走讀草鞋墩」

2019-04-30 14:36

母親節來臨 田尾產區康乃馨價格回穩

2019-04-30 14:01

逢甲服務38年 「盆栽人」鄭玫 獲選模範勞工

2019-04-29 23:24

除戰備道 交流道命名也有紛爭

2019-04-29 23:19

中市補助民間闢停車場 最高350萬

2019-04-29 23:18

聖母院效應 鹿港推自主防災

2019-04-29 23:16

夜間明火蠟燭、香爐 寺廟的潛在危機

2019-04-29 23:15

紅香溫泉蓋會館 居民反彈 南投縣府：擇期辦說明會

2019-04-29 23:13

同濟會捐百萬 助視障生學第二專長

2019-04-29 23:09

國道花壇戰備道 秀水鄉長爭正名

2019-04-29 22:52

漢光國道戰機操演未登場 地方為戰備道正名先開火

2019-04-29 20:50

中社觀光花市百合花海大爆發 台中市民憑證半價60元

2019-04-29 20:43

鹿港新祖宮防火演練 彰化多起廟宇火災防災需加強

2019-04-29 20:34

中市獎勵民間興建停車場 免費讓民眾停3年全額補助

2019-04-29 18:25

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 中央公園、愛河「差很大」

2019-04-30 18:04

全國唯一！基隆節能補助除濕機最高每台補助8千元

2019-04-30 11:56

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

土庫排水改善怪手開進田 壓毀水稻氣哭老農

2019-04-30 07:47

高雄5月觀光代言完全年輕化 搭訕網紅「波特王」來了

2019-04-30 12:11

台鐵台南段日均運量比一比 這簡易站竟打趴一票大站

2019-04-30 11:03

大巨蛋因「偉大國父」限高挨轟 柯P：我也講不出理由

2019-04-30 11:58

桃市公車189明上路 武陵高中到經國站更便利

2019-04-30 13:41

基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12

呷冰消暑！「醬油」冰淇淋只有屏東吃得到

2019-04-30 13:12

嘉義城隍廟與北港朝天宮續前緣 百年前神蹟拍成戲劇

2019-04-30 15:53

Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33

「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48

影╱天熱池水變化被嫌髒 高市中央公園清理後恢復美觀

2019-04-30 21:35

台南房東注意 「出租住宅場所」未設住警器 最高罰3萬

2019-04-30 00:18

2019新北市十大易肇事地點出爐 三重這路口最嚴重

2019-04-30 17:34

影／台南府會關係陷僵局？ 市長拜會議長一起吃麵

2019-04-30 13:42

旗津渡輪票價比香港還貴！高雄勞團51前夕到議會請命

2019-04-30 12:08

「台版迪士尼」難產 用地將調整

2019-04-29 23:30

未先告知強行將怪手開進農田 水稻被壓損老農氣到想哭

2019-04-29 23:38

水族館胎死腹中 新卸任海科館長今都表感慨

2019-04-30 13:23

快搶！ 今年台東藝術節節目好精彩 今下午2點售票

2019-04-30 12:38

恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56

3周4400台斤白米到位 獅潭老街捐米16年如一日

2019-04-30 12:00

中籤率僅7.6%／北市青年公宅 下月23日抽籤

2019-04-29 23:56

中社觀光花市百合花海大爆發 台中市民憑證半價60元

2019-04-29 20:43

五一勞動節非假日 北市府停車位正常收費

2019-04-30 11:10

防撞踏出第一步！基隆斑馬線退縮選定信一、義四路口

2019-04-30 14:36

桃園老街溪魚群缺氧暴斃 清出3000斤

2019-04-29 23:55

中和景新街騎樓禁停機車 下月13日起取締違規

2019-04-30 16:27

北市10筆土地大清倉？ 明在市議會二讀闖關

2019-04-30 19:08

高雄消防猛男拍宣導照 秀強大撩妹金句

2019-04-30 14:00

春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

小心別當首位被罰的遊客 「水往上流」風景區禁菸五一開鍘

2019-04-30 17:41

民進黨立委初選民調 賴惠員轟顏純左公布民調

2019-04-30 22:40

淡海輕軌座椅被刮壞 不到半年已換46張

2019-04-29 23:36

台北懸日雲攪局 首日只見一抹紅

2019-04-30 00:24

會呼吸的室內空間 慈文國中活動中心今啟用

2019-04-30 11:59

感念父親回饋地方 南寶樹脂家族再捐車

2019-04-30 19:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top