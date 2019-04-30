文德國小校犬「豆豆」回娘家 與老同學一起畢業

2019-04-30 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



位在彰化縣芬園鄉八卦山上的文德國小是所偏鄉小學校，但師生的愛心卻是無限大。師生們4年前認養的一隻流浪犬「豆豆」 做為校犬。但由於長期照料豆豆的游子嫻老師最近因結婚調到北部，師生們儘管不捨，仍決定將牠送給老師做嫁妝。豆豆今天回校與六年級8個同學一起拍畢業照， 也正式從文德國小畢業。

文德國小校長李政穎說，文德國小前的139縣道平時流浪犬眾多，學校多年前，就針對浪犬安排課程，讓學生透過生命教育的教導，體會到學習對浪浪及各種生物的關懷與尊重，並在四年前的四月，到附近的流浪狗中途之家，認養了一隻浪浪，來做具體實踐。

李政穎說，大家先幫領養的小黃犬取名為「豆豆」，還為牠設計及建造狗屋，甚至為「豆豆」建置及經營臉書，名為「文德國小流浪犬中途之家：機會之屋」，名為中途之家─機會之屋的意思，乃是希望豆豆雖然是學校校犬，但仍然希望有一天能夠找到一個愛牠的家人，讓學校只是牠的中途之家，讓大家給牠一個機會，帶牠回家。

學校老師游子嫻老師，平時更對豆豆照顧的無微不至，而豆豆也非常喜歡她，但游子嫻今年二月因結婚調到北部，因此，興起想要領養豆豆的念頭。學校師生雖然都很不捨，在考量當初領養校犬的目的，以及希望為豆豆好的考量之下，用祝福一起歡送豆豆，也恭喜牠找到好的歸宿。

李政穎表示，從4年前全校決定領養豆豆以來，豆豆已經成為文德大家庭的一份子，豆豆一起和全校師生們上課、參與各項活動、戶外教學、拍微電影，還得過獎，有著太多共同的回憶，尤其豆豆生病時，不像人類有健保，所費不貲，但因為豆豆是文德的一份子，也是大家共同的責任，因此，大家都齊心一起照顧她，然而為了豆豆最好的未來，全校師生雖然不捨，但也給豆豆最大的祝福，這也是最好的生命教育。

由於畢業季在即，往年豆豆都會跟畢業生一起拍畢業照，在大家 期待下，豆豆也專程回「娘家」，跟母校與六年級8名畢業生一起合照留念，這一次，豆豆也要正式從文德畢業了！

六年級莊毓翔說：「豆豆跟著我們一起生活四年了，沒想到這次我們拍畢業照，也是豆豆的畢業照了，我會想她的。」二年級邱吉祥說：「豆豆都會到我們班一起上課，她不在了，我會想她的！」