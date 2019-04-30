親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

興大新女舍位在綠園道第一排 學生喊超值

2019-04-30 23:55聯合報 記者喻文玟／台中報導

興大女宿舍「誠軒」昨天入厝，位於興大路綠園道第一排、空間挑高寬敞明亮，深獲學生好...
興大女宿舍「誠軒」昨天入厝，位於興大路綠園道第一排、空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。 記者喻文玟／攝影
分享

「學生宿舍位於台中綠園道第一排！」中興大學女生宿舍「誠軒」昨天辦入厝儀式，這棟新建宿舍位於興大綠園道第一排，每間寢室10坪大、挑高明亮，每月收費3000元，窗外就是綠意盎然的園道，台中的高房價都在各綠園道兩側，興大有此宿舍讓學生直呼「超值」！

興大校長薛富盛昨天送柴、米、油、鹽、醬、醋、茶當作學生入厝禮，「誠軒」地下2層停車場，還有學生機車停車空間；地上13層，1樓設計商店街，2到13樓共252間寢室、988個床位，目前入住487人。

興大全新落成的女生宿舍「誠軒」，空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。記者喻文玟／攝影
興大全新落成的女生宿舍「誠軒」，空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。記者喻文玟／攝影
分享

薛富盛表示，「誠軒」每間寢室都是套房，含1坪對外陽台、3.6米挑高，特別的是淋浴間、廁所分離，讓學生盥洗時不用排隊苦苦等候。

首批入住「誠軒」大三生楊同學說，女生使用浴室時間較久，設計淋浴間、廁所獨立，室友們作息比較不會互相干擾、等候，還有16坪共用廚房，正對著露天陽台，大片落地玻璃窗，視野極佳，好友們可以共食、開伙，對於喜歡下廚的學生很方便。

興大男生宿舍去年首創全國建置宿舍公共廚房，男宿生反應良好；新建的「誠軒」設備也一應俱全。

興大女宿舍「誠軒」昨入厝，每月收費3000元，還有宿舍廚房。記者喻文玟／攝影
興大女宿舍「誠軒」昨入厝，每月收費3000元，還有宿舍廚房。記者喻文玟／攝影
分享

周姓女宿生表示，公共空間還有閱覽室，讓宿舍除了是住的地方外，也成為討論功課、閱讀的學習場域，很棒。

薛富盛表示，興大宿舍過去號稱「全國最爛」，是水泥床，近年男、女宿舍陸續升級，各自打造不同風格，原本只有4棟女生宿舍，床位數不足，「誠軒」新建後共5棟女宿，可提供2248個床位，住宿機率從20％將提升至40％。

宿舍中興大學
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

中火放流水改善計畫送到 中市府：10日核定

2019-04-30 23:37

新聞眼／果農棄收坐等救助 防治荔枝椿象恐大打折扣

2019-05-01 00:01

防治荔枝椿象 今起2階段噴藥

2019-04-30 23:58

稻浪餐桌嘗米食 吳音寧推友善稻作

2019-04-30 23:48

母親節新花樣 康乃馨有橘色、紫色品種

2019-04-30 23:42

台水砸6千萬 南投草屯富頂路一帶水管汰換

2019-04-30 23:39

彰化衛局稽查 網購違規食品8成廣告不實

2019-04-30 23:35

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

文德國小校犬「豆豆」回娘家 與老同學一起畢業

2019-04-30 23:18

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

年刊景點立體化 地方推廣循書「走讀草鞋墩」

2019-04-30 14:36

母親節來臨 田尾產區康乃馨價格回穩

2019-04-30 14:01

逢甲服務38年 「盆栽人」鄭玫 獲選模範勞工

2019-04-29 23:24

除戰備道 交流道命名也有紛爭

2019-04-29 23:19

中市補助民間闢停車場 最高350萬

2019-04-29 23:18

聖母院效應 鹿港推自主防災

2019-04-29 23:16

夜間明火蠟燭、香爐 寺廟的潛在危機

2019-04-29 23:15

紅香溫泉蓋會館 居民反彈 南投縣府：擇期辦說明會

2019-04-29 23:13

同濟會捐百萬 助視障生學第二專長

2019-04-29 23:09

國道花壇戰備道 秀水鄉長爭正名

2019-04-29 22:52

漢光國道戰機操演未登場 地方為戰備道正名先開火

2019-04-29 20:50

中社觀光花市百合花海大爆發 台中市民憑證半價60元

2019-04-29 20:43

鹿港新祖宮防火演練 彰化多起廟宇火災防災需加強

2019-04-29 20:34

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 中央公園、愛河「差很大」

2019-04-30 18:04

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

全國唯一！基隆節能補助除濕機最高每台補助8千元

2019-04-30 11:56

土庫排水改善怪手開進田 壓毀水稻氣哭老農

2019-04-30 07:47

高雄5月觀光代言完全年輕化 搭訕網紅「波特王」來了

2019-04-30 12:11

台鐵台南段日均運量比一比 這簡易站竟打趴一票大站

2019-04-30 11:03

大巨蛋因「偉大國父」限高挨轟 柯P：我也講不出理由

2019-04-30 11:58

桃市公車189明上路 武陵高中到經國站更便利

2019-04-30 13:41

基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12

呷冰消暑！「醬油」冰淇淋只有屏東吃得到

2019-04-30 13:12

嘉義城隍廟與北港朝天宮續前緣 百年前神蹟拍成戲劇

2019-04-30 15:53

影╱天熱池水變化被嫌髒 高市中央公園清理後恢復美觀

2019-04-30 21:35

「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48

Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33

2019新北市十大易肇事地點出爐 三重這路口最嚴重

2019-04-30 17:34

影／台南府會關係陷僵局？ 市長拜會議長一起吃麵

2019-04-30 13:42

旗津渡輪票價比香港還貴！高雄勞團51前夕到議會請命

2019-04-30 12:08

恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56

水族館胎死腹中 新卸任海科館長今都表感慨

2019-04-30 13:23

春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

快搶！ 今年台東藝術節節目好精彩 今下午2點售票

2019-04-30 12:38

3周4400台斤白米到位 獅潭老街捐米16年如一日

2019-04-30 12:00

五一勞動節非假日 北市府停車位正常收費

2019-04-30 11:10

中社觀光花市百合花海大爆發 台中市民憑證半價60元

2019-04-29 20:43

北市10筆土地大清倉？ 明在市議會二讀闖關

2019-04-30 19:08

感念父親回饋地方 南寶樹脂家族再捐車

2019-04-30 19:10

中和景新街騎樓禁停機車 下月13日起取締違規

2019-04-30 16:27

防撞踏出第一步！基隆斑馬線退縮選定信一、義四路口

2019-04-30 14:36

高雄消防猛男拍宣導照 秀強大撩妹金句

2019-04-30 14:00

小心別當首位被罰的遊客 「水往上流」風景區禁菸五一開鍘

2019-04-30 17:41

會呼吸的室內空間 慈文國中活動中心今啟用

2019-04-30 11:59

台北懸日雲攪局 首日只見一抹紅

2019-04-30 00:24

社福團體推「憨星人」line貼圖 原來裡面有洋蔥

2019-04-30 15:19

「打狗商場」住宅區營運惹議 高市府緊盯將依法查處

2019-04-30 20:09

北市非法日租套房至少上千家 北市府挨批視而不見

2019-04-30 16:02

台南山海圳綠道電線地下化 自行車道更美麗

2019-04-30 11:26

新北線上學英文 可幫爸媽換買菜金

2019-04-30 11:58

台南市議員陳昆和控北門社大開課不實 真理大學駁絕無此事

2019-04-30 22:32

北流音樂中心再做壓力測試 北市府承諾邀張惠妹來跳一跳

2019-04-30 15:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top