興大新女舍位在綠園道第一排 學生喊超值

2019-04-30 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



興大女宿舍「誠軒」昨天入厝，位於興大路綠園道第一排、空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

「學生宿舍位於台中綠園道第一排！」中興大學女生宿舍「誠軒」昨天辦入厝儀式，這棟新建宿舍位於興大綠園道第一排，每間寢室10坪大、挑高明亮，每月收費3000元，窗外就是綠意盎然的園道，台中的高房價都在各綠園道兩側，興大有此宿舍讓學生直呼「超值」！

興大校長薛富盛昨天送柴、米、油、鹽、醬、醋、茶當作學生入厝禮，「誠軒」地下2層停車場，還有學生機車停車空間；地上13層，1樓設計商店街，2到13樓共252間寢室、988個床位，目前入住487人。 興大全新落成的女生宿舍「誠軒」，空間挑高寬敞明亮，深獲學生好評。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

薛富盛表示，「誠軒」每間寢室都是套房，含1坪對外陽台、3.6米挑高，特別的是淋浴間、廁所分離，讓學生盥洗時不用排隊苦苦等候。

首批入住「誠軒」大三生楊同學說，女生使用浴室時間較久，設計淋浴間、廁所獨立，室友們作息比較不會互相干擾、等候，還有16坪共用廚房，正對著露天陽台，大片落地玻璃窗，視野極佳，好友們可以共食、開伙，對於喜歡下廚的學生很方便。

興大男生宿舍去年首創全國建置宿舍公共廚房，男宿生反應良好；新建的「誠軒」設備也一應俱全。 興大女宿舍「誠軒」昨入厝，每月收費3000元，還有宿舍廚房。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

周姓女宿生表示，公共空間還有閱覽室，讓宿舍除了是住的地方外，也成為討論功課、閱讀的學習場域，很棒。

薛富盛表示，興大宿舍過去號稱「全國最爛」，是水泥床，近年男、女宿舍陸續升級，各自打造不同風格，原本只有4棟女生宿舍，床位數不足，「誠軒」新建後共5棟女宿，可提供2248個床位，住宿機率從20％將提升至40％。