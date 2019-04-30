1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



一步一腳印，一腳印一分愛心！泰山企業公司董事長詹逸宏今年帶領75名員工跟隨大甲媽祖遶境進香，行前向大甲媽許願「每個人走1公里就捐1瓶八寶粥」，今天還願捐出103箱八寶粥，由田中廠經理余凌冲送到彰化家扶中心田中服務處，轉送給扶助的弱勢家庭。

余凌冲說，最近兩年，董事長詹逸宏都低調跟隨大甲媽遶境進香，為泰山企業及同仁平安祈福，當他知道每年都有一群員工請假，參與這項有意義的宗教之旅，非常高興與敬佩，一路相互鼓勵。

詹逸宏被員工請假參與遶境進香的虔誠之心感動，今年4月7日晚上，大甲媽祖起駕展開9天8夜的進香遶境活動，行前他許願「只要每1名員工走1公里，公司就捐1瓶八寶粥給田中鎮公益團體」，鼓勵大家堅持走下去。詹董事長和75名員工花3天時間，走完150公里路程，累計行走1895公里。

余凌冲說，泰山同仁在漫長的路程上，有人腳起水泡、瘀青、甚至跛腳了，仍不放棄的前往目的地。其中還有幾名泰山水產廠的同仁用閒餘時間，改造貨車成為接駁車，期間來回接送了一百多名走不動的老弱信徒。

今天上午，余凌冲帶領10名員工將八寶粥送到彰化家扶中心田中扶務處，請志工轉送給扶助的弱勢家庭。余凌冲說，八寶粥每箱24瓶，1895公里換算是79箱，詹董事長認做公益應愛心滿滿，加碼到103箱，每1瓶八寶粥都代表著1個人走1公里的愛與祈福，泰山企業祝福彰化家扶兒「穀糧99」，餐餐不愁。