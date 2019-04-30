【即時短評】荔枝椿象春風吹又生 果農配合度很重要

2019-04-30 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



不知何時，荔枝椿象從台灣海峽對岸悄悄飄洋過海，因農委會堅持農藥減半政策，不鼓勵噴藥防治，直到去年全台大爆發，不少果農和民眾被具有腐蝕性的荔枝椿象及卵之汁液灼傷，引起重視。農委會今年開始編列經費，要長期迎戰紅色的蟲蟲大軍。

對抗荔枝椿象的化學、生物兩種防治方法；化學防治就是噴灑農藥，生物防治是利用荔枝椿象的天敵平腹小蜂，及直接摘取卵片銷毀。今年農委會雙管齊下，希望能減緩荔枝椿象繁衍的速度。

彰化縣政府除噴藥、收購卵片，更採用空拍機，在彰化、芬園、花壇、員林、社頭的山區無人管理果園，空拋平腹小蜂卵片，寄望平腹小蜂產卵在荔枝椿象卵裡，小小蜂吸取荔枝椿象卵的營養，發揮「以蜂吃象」，讓荔枝椿象卵無法孵化的效果。

讓人遺憾的是，台中區農業改良場專家發現，中彰投3縣市不少果農顯然忘了去年荔枝椿象肆虐果園，造成荔枝、龍眼減少的教訓。今年因氣候異常，農曆新年前後持續高溫、雨水又少，開花率奇差，果農形容是60年來最慘，農委會宣布列入天災現金救助對象；不少果農棄收後坐等現金救助，不再費心管理果園，讓今年的防治工作大打折扣。

專家研判，荔枝椿象來自對岸的福建，從金門、澎湖到台灣本島，去年大爆發後證實全台淪陷。中國對抗荔枝椿象已逾半世紀，至今仍無法消滅，只能儘全力控制其繁衍速度；台灣應記取教訓，不能只有五分鐘熱度。