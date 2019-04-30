影／稻浪餐桌嘗創意米食 吳音寧回歸家鄉力挺友善耕作

2019-04-30 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



溪州稻米有濁水溪灌溉品質佳，「溪州尚水米」農產公司目前與在地農民契作8公頃稻作，鼓勵農友善環境種植，今天舉辦「稻浪餐桌」作為雙邊的橋樑，邀集農民、餐廳業者與居民一同享用米食大餐，讓友善稻作的生產與消費更加活絡。

北農前總經理吳音寧等人2013年組成溪州尚水農產股份有限公司，推廣在地優質農產品，今天在詩人吳晟的樹園「純園」舉辦餐桌活動提供米食大餐，以地米做成蛋糕、草仔粿、三色飯丸等創意料理，現場伴著樹香、稻香和音樂歌聲，許多外縣市民眾都是初體驗。

吳晟朗誦詩作「一起回來呀」表達對農香水田地富育的想法，他指出，傳統農米聚集吃「割稻飯」，現在年輕人推廣在地好米改以野餐、田園餐桌等進階版方式呈現，希望更多人支持不用化肥、農藥的米。

吳音寧也現身力挺，她說，生態復育不是一時片刻就可以有成果，這段路已經走了很久，希望「純園」能變成維持生物多樣性、友善的樂園，未來會繼續將友善耕作發揚光大，所謂「發揚光大」不是只發大財，而是要穩定、幸福的生存。

農糧署中區分署副署長饒美菊指出，目前全台有34個友善耕作的團體，與農民契作約3千多公頃，數量逐漸增加，民間輔導農民並協助銷售，有助友善稻作的擴展。