土石流潛勢溪流全台最多 南投演練強颱致災

2019-04-30 17:01 中央社 南投縣30日電



南投縣土石流潛勢溪流數量全台最多，縣府今天舉辦防救災演習，情境假設強颱引發土石流等連串災害，從應變中心開設、人員撤離到災害搶救與災後復原，逼真演練展現訓練成果。

南投縣土石流潛勢溪流共262條，全國最多，為熟悉防災與救災作為，南投縣政府今天在竹山鎮舉辦演習，情境設定南投縣受到強烈颱風侵襲引發一連串災害，演練項目達24種，還特別請空勤總隊、消防署特種搜救隊展現救濟物資空投與直升機吊掛傷者等精湛技能。

南投縣副縣長陳正昇、行政院農業委員會副主委黃金城、農委會水土保持局長李鎮洋等人出席。陳正昇說，南投山地多，發生土石流機率較外縣市高，雨季來臨更須保持警戒，今天演習過程見到眾人熟練的救災技術與應變，他代表縣長林明溱感謝所有參演人員，希望平日精實訓練與提升防災意識可將災害損失降到最低。

黃金城表示，今年演習表現很完備，從消防、救災、化學災害、直升機救災等各式情節，都呈現非常熟練技巧，近年氣候極端，接下來進入梅雨季與颱風季，救災人員角色更重要，讓人民生命財產得到最高保障。

今天演練項目包含颱風災害應變中心開設、防災能量預置、社區防災組織整備、預防疏散與撤離、臨時收容所開設、傳染病防治、災情查報、社區防災組織自救、橋梁斷裂車輛墜落搶救、住宅遭土石掩埋搶救、臨時急救站設置、聯合前進指揮所開設。

以及車輛追撞人員受困搶救、災區治安交通維護、透天住宅傾斜搜救、毒性化災搶救、百貨商場火災搶救、偏遠村落物資運補及傷患後送、橋梁道路崩塌毀損搶修、電信、電力、自來水等設施與管線搶救、瓦斯管線外洩搶修、災後廢棄物清理及環境復原。