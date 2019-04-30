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南投縣科普列車水里站出發 理化知識融入趣味動手體驗

2019-04-30 16:27聯合報 記者黑中亮╱即時報導

一年一度的台灣科普環島列車活動又來了！科普列車不但環島行駛全台，上午列車來到南投集集支線水里站，永樂、中原國小帶來精彩的鼓動青春及祥龍獻瑞表演，加上國立水里商工趣味科學秀，為活動揭開序幕，另由彰化師範大學為南投學生設計的各種科普體驗活動，更讓學生、家長能專注學習且親子互動參與熱烈，火車緩緩由水里開出前往彰化二水站。

彰師大老師石豫臺指出，今年特別為元素週期表建立150周年而設計的火冒三丈活動，訴說著有關碳（C）、氫（H）、氧（O）三元素間一場轟轟烈烈的邂逅，為南投科普列車系列活動揭開精采序幕，更培訓水里商工同學擔任助手，將物理、化學的知識融入趣味動手體驗活動中，一同推廣、體驗科學並非是艱澀無聊的專業知識。

國立彰師大「我們都是科學家-南投縣全民科學推廣計畫」主持人物理系老師石豫臺協同謝建國、柯宜謀、林踐3位教授，同時搭載永樂、中原國小及水里商工同學搭上集集線科普列車，由水里站出發前往彰化二水站。

科普列車在車上進行各種科學活動，包括「銅離子的神奇變色」、「迴旋紙飛機」與「法拉第馬達」，參與者可透過實作觀察，思考為什麼加入鹽巴、味精就能使溶液變成不同顏色？為什麼平常我們摺的紙飛機只會直直飛出去，老師摺的紙飛機就能飛回來？為什麼把普通的螺絲釘跟磁鐵接在電池上後就能旋轉？

台灣科普環島列車活動環島行駛全台，彰師大老師石豫臺特別歡迎所有前來參加體驗的師生...
台灣科普環島列車活動環島行駛全台，彰師大老師石豫臺特別歡迎所有前來參加體驗的師生同學。記者黑中亮／攝影
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台灣科普環島列車活動環島行駛全台，上午列車來到南投集集支線水里站，同學同時體驗各...
台灣科普環島列車活動環島行駛全台，上午列車來到南投集集支線水里站，同學同時體驗各種科普活動。記者黑中亮／攝影
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台灣科普環島列車活動環島行駛全台，上午列車來到南投集集支線水里站，同學同時體驗各...
台灣科普環島列車活動環島行駛全台，上午列車來到南投集集支線水里站，同學同時體驗各種科普活動。記者黑中亮／攝影
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台灣科普環島列車活動環島行駛全台，上午列車來到南投集集支線水里站，同學同時體驗各種科普活動。記者黑中亮／攝影
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台灣科普環島列車活動環島行駛全台，上午列車來到南投集集支線水里站，同學同時體驗各種科普活動。記者黑中亮／攝影
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列車環島
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