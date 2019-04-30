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年刊景點立體化 地方推廣循書「走讀草鞋墩」

2019-04-30 14:36聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣草屯鎮公所帶民眾走讀「草鞋墩風華年刊」內坪頂七股神木、雙冬吊橋等景點，實地...
南投縣草屯鎮公所帶民眾走讀「草鞋墩風華年刊」內坪頂七股神木、雙冬吊橋等景點，實地踏訪瞭解草屯。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮舊名「草鞋墩」，昔日以盛產草鞋聞名，為讓民眾更瞭解當地，公所籌印編寫「草鞋墩風華年刊」，今年更規劃行程帶民眾實地走讀刊中坪頂大樟樹、雙冬吊橋、毓繡美術館、白滄沂博物館等踏訪草屯。

草屯公所指出，公所從6年前透過募款編撰「草鞋墩風華年刊」，由地方文史、生態等作家發掘敘寫在地鄉土人事物，至今出版至第6期，每期發行35000本，分送鎮內各家戶1本，也寄送全國各圖書館、學校供館藏，盼讓更多人看見草屯。

而今年「世界閱讀日」，文化部以「走讀台灣」為題，號召全國各縣市圖書館和獨立書店響應，草屯圖書館因此挑選「草鞋墩年刊」書寫鎮內風水坪水保教室、雙十吊橋、七股神木等數篇景點文章，將其「立體化」帶領民眾「走讀」尋訪。

草屯鎮圖書館表示，首批帶領約40名民眾以一天的時間「走讀草屯」，過程中不僅有安排導覽解說員介紹，甚至有部分文章作者到場，向民眾說明他怎麼將眼中所見轉換成動人文字，以及其撰文觀點或出發點。

「原來草屯是值得細讀的地方！」參與走讀的陳姓民眾說，在七股神木瞭解到政府會定期健檢保護老樹，以維持健康和壽命；而建造已逾半世紀的雙十吊橋全長360公尺，號稱是全台全長吊橋，竟出自「台灣吊橋大王」林枝木之手。

草屯公所則表示，由圖書館人員帶民眾用腳實地走進書中景點，用眼觀察其特色風貌，更用心體會文中書寫的情感和韻味，讓大家對有了新的感受，這對圖書館和參與民眾都是全新的閱讀體驗，也從中看見且瞭解草屯這塊土地。

南投縣草屯鎮公所帶民眾走讀「草鞋墩風華年刊」內坪頂七股神木、雙冬吊橋等景點，實地...
南投縣草屯鎮公所帶民眾走讀「草鞋墩風華年刊」內坪頂七股神木、雙冬吊橋等景點，實地踏訪瞭解草屯。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮公所帶民眾走讀「草鞋墩風華年刊」內坪頂七股神木、雙冬吊橋等景點，實地踏訪瞭解草屯。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮公所帶民眾走讀「草鞋墩風華年刊」內坪頂七股神木、雙冬吊橋等景點，實地踏訪瞭解草屯。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮公所帶民眾走讀「草鞋墩風華年刊」內坪頂七股神木、雙冬吊橋等景點，實地踏訪瞭解草屯。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮公所帶民眾走讀「草鞋墩風華年刊」內坪頂七股神木、雙冬吊橋等景點，實地踏訪瞭解草屯。記者賴香珊／攝影
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