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南投縣長表揚模範勞工 提醒勞工朋友注意健康

2019-04-30 13:23聯合報 記者江良誠╱即時報導

南崗工業區裕民公司模範勞工黃勝雄從基層技師努力打拚升任課長。圖／南投縣政府提供
南崗工業區裕民公司模範勞工黃勝雄從基層技師努力打拚升任課長。圖／南投縣政府提供
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南投縣南崗工業區廠商協進會今天舉辦模範勞工表揚大會，共有184名由工業區廠商所推薦的模範勞工接受表揚，南投縣長林明溱頒發獎狀，他說，勞工是國家發展的基礎和動力，縣府也會努力爭取勞工權益、促進勞資和諧，唯有資方與勞方的合作共享達到雙贏，社會才能進步。

兩位得獎勞工代表發表感言，在中衛公司擔任生管管理師的陳玉珠小姐，任職6年多，她表示自己是第一次得獎，能獲得模範勞工的肯定，覺得很榮幸也很高興，未來她會秉持各司其職、各盡其力的原則理念，繼續努力工作。

任職於裕民公司的黃勝雄，他說自己10多年來努力工作，從最基層的技師做到現在的課長一職，感謝同仁的協助和長官的栽培提攜，讓他在職場上能發揮所長，也感謝模範勞工的肯定。

為表達對勞工們的重視與敬意，每年勞動節前夕，工業區廠商協進會都會舉辦模範勞工選拔，除林縣長外，包括協進會理事長董正宗、縣議員賴燕雪、張維華、張嘉哲、南投市民代表會主席張惠卿、中區工業區理事長聯誼會會長黃清譽等地方代表也都到場致意。

林明溱恭喜所有獲獎勞工，感謝大家的努力和付出，繼續為南投的發展來努力。他也叮嚀勞工朋友在工作之餘，別忘了要多照顧自己的身體健康，有空時要多運動。

中衛公司生管管理師陳玉珠獲選南崗工業區廠商協進會模範勞工。圖／南投縣政府提供
中衛公司生管管理師陳玉珠獲選南崗工業區廠商協進會模範勞工。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱今天表揚模範勞工。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天表揚模範勞工。圖／南投縣政府提供
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