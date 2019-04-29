漢光國道戰機操演未登場 地方為戰備道正名先開火

2019-04-29 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



台灣首度在高速公路操演戰機起降是民國96年5月的漢光23號演習，路段就在中山高彰化交流道與員林交流道間的戰備道操演戰機起降，當時掀起看戰機熱。 照片／軍聞社提供 分享 facebook 國軍漢光35號演習5月28日將再度在中山高「花壇」戰備道操演戰鬥機起降，高速公路局近日完成路面整修及設施改善。由於此一戰備道主要位在秀水，光彩卻讓「花壇」占去，讓秀水鄉各界不是滋味，彰化縣秀水鄉長林英嘉說，在演習前，如軍方公文書及新聞稿還使用「花壇」戰備道而未正名為「秀水」，操演當天將率鄉親到場抗議；空軍官員回應表示，僅會以國道戰備道而不會以地名相稱，以避免爭議。

台灣首度在高速公路操演戰機起降是民國96年5月的漢光23號演習，路段就在中山高花壇戰備道，當時掀起看戰機熱，也打響花壇的名號。時隔12年，漢光35號演習再回來花壇戰備道操演戰機起降，地方也充滿期待。

高公局中區養護工程分局副分局長賴榮俊說，這段戰備道路面已使用12年，路面出現裂化現象，經過重鋪，近日內就可完成，鄰近戰備道的將在5月中拆除，至於中央混凝土護欄及防眩桿都會在操演前一天移除；而國道路面的平整度及荷重足可因應戰機起降，並配合標線劃設、道路封閉及交通維持，安全絕對沒有問題。

不過，這次戰機起降操演的障礙，反而來自秀水鄉地方人士要求將「花壇」戰備道正名為秀水戰備道的反彈聲浪。

秀水鄉長林英嘉說，中山高麻豆、民雄等戰備道都以當地地名命名，而彰化這條位在員林交流道與彰化交流道間的戰備道，全長2.76公里，其中有2.56公里在秀水鄉境內，另200公尺在大村鄉，如以彰化戰備道命名還可以接受，如今卻以未經過的花壇命名「花壇戰備道」，地方絕對無法接受。

「該我們秀水的，就還給我們秀水。」林英嘉就住在戰備道邊，他說，雖然戰機起降操演擾民，但為了國家安全，造成不便，地方也只能接受，但如果戰備道不能正名為秀水，他身為鄉長就無法對鄉民交代。

「還我秀水榮耀！」在地方強烈反彈後，立委柯呈枋日前邀集國防部、高公局官員在秀水鄉老人文康中心舉辦協調會，秀水鄉長林英嘉等地方人士即高喊口號，表達心聲。

列席的高公局中區養護工程分局副分局長賴榮俊表示，戰備跑道並非高速公路的主要設施，該局內部並無地名標示資訊，均以樁位稱之，因此「花壇戰備道」非官方正式命名，由於歷時約40年，到底怎麼來的，已不可考。協調會最後決議由柯呈枋要求交通部高公局行文國防部，若演習的戰備跑道需要標註地名，建議以所在地秀水為名。