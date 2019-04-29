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鹿港新祖宮防火演練 彰化多起廟宇火災防災需加強

2019-04-29 20:34聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣消防局第三大隊今天在鹿港鎮新祖宮進行古蹟搶救演練，第三大隊大隊長施順仁表示，法國巴黎聖母院日前大火舉世震驚，而鹿港規劃國家歷史風景區，寺廟密度非常高，二年前就曾發生鹿港古蹟鳳山寺被燒毀，不過再迅速的救災，都比不上災害發生前的預防工作，未來也會加強消防檢查和宣導。

消防局第三大隊今天在新祖宮進行古蹟搶救演練，結合廟方和鹿港老街居民、消防等單位一起合作，提升整體防災能力，施順仁說，此次演習也特別重視自主防災宣導，並和社區里長們共同完成標示滅火器、各項消防安全設備及避難處所位置的防災觀光地圖，並將防災地圖設置在人潮最多的位置，一旦災害發生，遊客或居民便能透過防災地圖取得鄰近的消防設備或所需的資源。

彰化縣近年來發生多起寺廟火災，除了2006年彰化市國家二級古蹟元清觀正殿燒毀，近年還有2016年的鹿港縣定古蹟鳳山寺、伸港福安宮媽祖廟、2017年彰化市縣定古蹟關帝廟的文昌殿都毀於大火。

二年前鳳山寺的大火發生在凌晨，施順仁說，事後火災鑑識及分析發現，應該是凌晨1、2點八仙桌上的香爐上的香未熄滅，火源掉落，燒到八仙桌下方的金紙引起火災，且一開始都未見有明火，直到清晨3、4點大家才發現火警，那時火勢已一發不可收拾，所以夜間對於香爐、香環等更應加強安全防範。

施順仁說，由於古蹟建築構造與一般建築不一樣，不能以強力水柱直接灌救，必需使用水霧、水幕等方式出水，才能避免在搶救過程中造成古蹟二次傷害，新祖宮和永安宮管理委員會也共同捐贈滅火器，未來會定期更換。

消防局災害預防科長蔡佳洲表示，消防局也針對彰化縣「寺廟登記」有案寺廟839家進行全面訪視宣導，己完成訪視774家，其中包括49處古蹟、77歷史建築，還有65家無法訪視。

消防局災害預防科長蔡佳洲表示，消防局分析寺廟火災原因安全管理最弱前三名為火源及可燃物管理、照明器具、未監控巡邏，尤其是火災最易發生的深夜時間，蠟燭、線香、蚊香、香爐、點香器等都可能因廟方人員未確認香有完完熄滅，火星飄落到金紙等易燃物而引起火災，還有如光明燈等長期使用，若電線老舊未定期更換、插頭及插座未保持清潔，堆積灰塵或外觀焦黑都有潛在危險。

法國巴巴黎聖母院日前大火，引發各界對歷史建物的重視，台北艋舺龍山寺也宣佈從5月起將全面禁點蠟燭等明火，張雀芬表示，很難強制要求古蹟寺廟等比照辦理，不過今年會加強寺廟管理人研習，至少勸導深夜減少點香，以減少發生火警的機率。

彰化縣消防局第三大隊今天在鹿港鎮新祖宮進行古蹟搶救防災演練。圖／消防局提供
彰化縣消防局第三大隊今天在鹿港鎮新祖宮進行古蹟搶救防災演練。圖／消防局提供
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彰化縣消防局第三大隊今天在鹿港鎮新祖宮進行古蹟搶救防災演練。圖／消防局提供
彰化縣消防局第三大隊今天在鹿港鎮新祖宮進行古蹟搶救防災演練。圖／消防局提供
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古蹟火災鹿港
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