86歲漂亮阿嬤 台南「阿粉姨牛乳紅茶」商標就是本人

2019-04-29 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市東市場有間「阿粉姨牛乳紅茶」冷飲店深受饕者青睞，特別的是，招牌的牛乳紅茶更以阿嬤葉王水蓮人頭當商標LOGO，86歲的她，幾乎每天都在攤位忙碌，敬業精神，更勝年輕一輩。

台南市經發局市場處頒發「終身奉獻獎」與「傳承獎」，「終身奉獻獎」共頒發給20位攤商，是在市場經營超過一甲子老攤商，「傳承獎」頒發給傳承四代的攤商，有13攤獲得殊榮，

獲得傳承獎的「阿粉姨牛乳紅茶」，來自百年歷史東菜市市場，阿粉姨從17歲少女時開賣，至今已將近70年頭，陪伴許多台南人成長歷程。

台南市市場處說，「阿粉姨牛乳紅茶」，使用老牌紅牛奶粉加上高品質埔里阿薩姆紅茶茶葉，以過濾好的優質水熬煮，砂糖採用台糖特級砂糖，不另外加果糖，是道地古早味，許多在地鄉親都是喝這一味牛乳紅茶長大。

「阿嬤很愛水！」葉王水蓮的孫子黃坤智說，阿嬤每天頭髮都吹得很漂亮，親力親為燒水煮茶，親切與客戶招呼，有「紅茶西施」美名，10年前招牌牛乳紅茶推出的紀念瓶，logo以阿粉姨的頭像為設計，每瓶35元，受到消費者歡迎，阿嬤自己也很意外。

台南佳里中山市場蘇記麻糬，曾獲得經濟部名攤評鑑3星殊榮，為市場內的老攤商，獲得市場處頒發的「四代傳承獎」，而第二代的老闆現年已高齡七十九歲，在市場奉獻數十個年頭，榮獲「終身奉獻獎」。