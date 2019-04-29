中市獎勵民間興建停車場 免費讓民眾停3年全額補助

2019-04-29 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市交通局修訂民間設置臨時路外停車場獎助辦法，私人願意投資興建路外停車場，只要達20格以上，從原本補助1/2提高至2/3，若願意免費供民眾停車3年以上，更將全額補助，最高補助上限350萬。這項辦法已經市政會議通過，後續將送市議會備查後發布實施。

交通局長葉昭甫表示，台中市人口已突破280萬人，是全國第二大城市，汽車登記數達106萬3000輛，公、私有停車格13萬3000格，純公有停車格約10萬格。

葉昭甫指出，會有這樣的考量，並非鼓勵民眾開私家車，台中市依舊鼓勵大眾運輸，這項私人停車場獎助辦法主要針對「舊都市計劃區」，例如清水、沙鹿、大甲…這些地區的道路狹窄，多是雙線道，民眾又一直反應有停車需求，若再劃設路邊停車格，恐影響交通順暢與安全。

交通局修訂民間設置臨時路外停車場獎助辦法，凡闢建路外停車場達20格以上，工程費補助從1/2提高至2/3；願意免費供停車3年以上，更可獲得全額補助，最高補助上限350萬。此外，採用透水鋪面施作額外可再補助最高30萬；設置汽車停車格位20格以下，也有最高80萬獎助，鼓勵小地主申請。

葉昭甫表示，台中市停車政策「路外為主、路邊為輔」，市府鼓勵民間興闢路外停車場，在民國100年就有獎助辦法，但適逢縣市合併，土地價值水漲船高，私有地主對於釋出閒置土地作停車場長期使用意願不高，成效不佳，這次獎助辦法修正，希望提高誘因。