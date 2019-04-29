獎勵民間興建停車場 台中市將提高補助

2019-04-29 16:11 中央社 台中29日電



台中市人口與經濟快速發展，停車需求也隨之增加，台中市政府近日修訂完成臨時路外停車場獎助辦法，民間投資興建路外停車場將提高補助，相關辦法最快將在6月底前上路。

台中市政府交通局長葉昭甫今天表示，台中市人口已突破280萬人，為全國第二大城市，人口移入加上經濟發展，台中市民擁車率高居不下，其中自小客車與小貨車登記數總計約106萬3000輛，但公有與私有汽車格位合計約13萬3000格，其中公有汽車格位約占10萬格。

葉昭甫說，台中市停車政策為「路外為主、路邊為輔」，以增設路外停車場減少路邊違規停放車輛，促進交通順暢。為鼓勵民間興闢路外停車場，市府在民國100年訂定「台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，但適逢縣市合併經濟起飛，地價水漲船高，私有地主對於釋出閒置土地作停車場長期使用意願不高。

為增加民間投入誘因，解決停車需求，市府提出獎助辦法修正案，已在本月經市政會議通過，後續將送市議會備查，最快今年6月底就可發布實施。

修訂後的獎助辦法中，凡闢建路外停車場達20格以上者，工程費補助將從二分之一，提高到分三之二，如願意免費供停車3年以上，更可獲得全額補助，最高補助上限新台幣350萬元。

此外，對於採用透水鋪面施作者，額外可再補助最高30萬元；設置汽車停車格位20格以下，也有最高80萬元獎助，鼓勵小地主申請。