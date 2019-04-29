親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融再扛5棒DH 首打席二壘安2打點入帳

30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

彰化縣府建置公益平台 捐款、人力登錄來這裡

2019-04-29 12:47聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府為推動公益資源串聯，首創「公益串聯站，彰化有夠讚」公益整合資訊平台，今天由彰化縣長王惠美主持發表會，王惠美表示，公益整合平台不僅讓企業可以登錄要捐助的善款和物資，想當志工的民眾也可以登錄人力、時間，讓縣府做統籌分配利用，避免資源運用重複，也能平均照顧到各角落的弱勢族群。

王惠美表示，過去曾在同一天遇到兩個案例，一個是早上的聯合捐募，幾乎每戶都領到6萬6千元及物資，但下午到另一個公益捐助，每戶只領了5百元，而過去在基層也發現一種現象，以往經常有物資一窩蜂集中在某幾個團體，導致有些人認為物資來得太容易，但也有其他很需要幫助的團體卻被忽略，建置這個平台，是希望讓需要幫忙的人，都能受到照顧。

王惠美說，公部門的資源有限，而民間力量無窮，一個幸福城市，除了政府的努力外，更需要注入民間的能量和資源，透過平台避免物資分配重複，而很重要的徵信問題，也都能在網路顯現，讓捐助者知道每一分錢做了什麼使用，希望能把錢用在刀口上，對於弱勢族群「與其給他魚，不如給他釣竿」，讓他們能自立自強。

縣府社會處長王蘭心說，今天現場也有多家企業拋磚引玉，包括葳群公益慈善事業基金會捐6萬元、慈恩老人養護中心捐5萬元提供改善獨居老人居家安全、雅頓國際時尚造型捐洗髮精一批、信星集團愛星社會福利慈善事業基金會捐贈格完膳營養品一批、嘉里大榮物流公司捐價值50萬元物流服務，及蕭桃子家屬以仙逝母親的名義捐贈360萬元購買復康巴士二台。

公益整合資訊平台網址為http://cvris.chcg.gov.tw/，另在彰化縣政府全球資訊網首頁下方亦有相關連結，民眾可多加利用。

彰化縣政府為推動公益資源串聯，首創「公益串聯站，彰化有夠讚」公益整合資訊平台，現...
彰化縣政府為推動公益資源串聯，首創「公益串聯站，彰化有夠讚」公益整合資訊平台，現場也有多家企業和善心人士拋磚引玉捐款，由彰化縣長王惠美代表接受。記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣政府為推動公益資源串聯，首創「公益串聯站，彰化有夠讚」公益整合資訊平台，現...
彰化縣政府為推動公益資源串聯，首創「公益串聯站，彰化有夠讚」公益整合資訊平台，現場也有多家企業和善心人士拋磚引玉捐款，由彰化縣長王惠美代表接受。記者林宛諭／攝影
分享

王惠美
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

中市議員瘋直播 會勘、質詢全都錄

2019-04-28 23:44

終結兒虐 彰化組護童者聯盟

2019-04-28 23:37

參觀環保站 學生嚇一跳：1個寶特瓶分解 要花450年

2019-04-28 23:36

新型書店一家家開 文青新寵

2019-04-28 23:32

台中偏鄉獨立書店 暫休尋初衷

2019-04-28 23:26

不是濫情指定 列歷史建築 要有一個基礎

2019-04-28 23:14

獲前瞻補助 彰化員林醫院將拆除建社福大樓

2019-04-28 23:10

南投空汙奪命全國第一 林明溱今告中火公共危險

2019-04-28 23:02

南投縣府改訴「流放毒物罪」 林明溱明按鈴告中火

2019-04-28 21:32

影／南管孟府郎君祭 絃友齊聚龍山寺

2019-04-28 20:17

【即時短評】指定歷史建築後 不能生而不養

2019-04-28 20:15

影／「員林鬼屋」要拆了！ 將改建全台首棟綜合社福大樓

2019-04-28 19:46

周錫瑋走唱首站到台中 盧秀燕楊瓊瓔送上大擁抱

2019-04-28 18:33

黃偉哲兌現競選政見 台南成立職安健康處

2019-04-28 17:13

新興無人機噴藥夯 斜槓青年賺外快青農賺進百萬年薪

2019-04-28 16:37

攜子自殺、性侵猥褻兒少頻傳 家扶發起護童聯盟

2019-04-28 14:58

綠批筏子溪造景「去台保中」盧秀燕：要找麻煩嗎？

2019-04-28 12:47

影／總統來也一樣 清水50年肉圓店沒桌只有矮凳子

2019-04-28 12:10

影／學生參觀慈濟環保站 聽到紙尿褲450年才分解都嚇到

2019-04-28 11:54

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

影／「員林鬼屋」要拆了！ 將改建全台首棟綜合社福大樓

2019-04-28 19:46

母校將改建高嘉瑜不捨 竟最懷念「被老師罰站」

2019-04-28 18:01

慘！韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

2019-04-28 20:15

創紀錄！柯文哲被要求3次專案報告

2019-04-28 23:26

影／總統來也一樣 清水50年肉圓店沒桌只有矮凳子

2019-04-28 12:10

天坑不再！ 高雄擬規定新鋪道路一年內不准挖掘

2019-04-29 11:10

北台灣歷史起點在這裡 它的重要性不輸台南安平

2019-04-28 23:06

影／一場美麗的錯誤 社寮島改和平島非關228

2019-04-28 21:56

五一桃園春遊自由行加碼500元 138旅宿業歡迎來𨑨迌

2019-04-29 07:45

南投縣府改訴「流放毒物罪」 林明溱明按鈴告中火

2019-04-28 21:32

接管率6成 新北擬開徵汙水費

2019-04-29 00:29

新興無人機噴藥夯 斜槓青年賺外快青農賺進百萬年薪

2019-04-28 16:37

大鵬灣紅了嗎？ 拜燈會所賜 今年第一季遊客衝千萬

2019-04-28 20:15

翻轉都市景觀 新北拆除4路橋重現天際線

2019-04-29 11:11

機車產業蓬勃 鄭文燦：台灣人努力打拚的精神表現

2019-04-28 23:05

周錫瑋走唱首站到台中 盧秀燕楊瓊瓔送上大擁抱

2019-04-28 18:33

高市醫師公會理事長交接 陳其邁驚喜現身合唱

2019-04-28 21:13

【即時短評】指定歷史建築後 不能生而不養

2019-04-28 20:15

危老重建最大阻力 住戶缺共識

2019-04-28 23:01

名醫贈千萬名琴予南市府 地方讚等於當地一棟透天厝

2019-04-28 17:37

桃園市民運動有好康 市民卡變身運動卡13場館半價

2019-04-28 20:15

葉稻熱病來勢洶洶 苗栗公館4公頃水稻病害嚴重

2019-04-29 09:09

前瞻補助8千萬 高市再造「六龜之心」

2019-04-28 23:54

雲林垃圾減量 下月起加強破袋稽查

2019-04-28 23:31

六龜好集市人潮多 山茶詢問度最高

2019-04-28 13:52

伊林名模及新銳設計師現身高雄 「崗山之眼」辦時尚秀

2019-04-28 18:29

民怨！抄不到表 秋冬電費推估多繳

2019-04-29 00:35

雲林小一新生報到 這間小校逆勢成長六倍

2019-04-29 13:20

天轉熱！老街溪魚群突大量暴斃？ 居民要求追查禍首

2019-04-29 10:39

和平島地名 無關二二八

2019-04-28 23:43

潮州日式咖啡廳從無到有 全為愛妻與故鄉

2019-04-29 12:46

大巨蛋是東區沒落原因之一 柯P：商圈應自己找定位

2019-04-29 11:52

鶯歌到大溪沉浸田園風光 樂活樹林鐵馬行登場

2019-04-28 17:31

內門阿公拯救偏鄉「菜」英文 養老金贊助學校請外師

2019-04-28 16:32

港南風景區轉型無障礙海岸樂園 今夏登場

2019-04-28 19:50

攜子自殺、性侵猥褻兒少頻傳 家扶發起護童聯盟

2019-04-28 14:58

專責勞檢 台南職安健康處揭牌

2019-04-28 23:12

走過八八風災10年 這群人在社區默默耕耘

2019-04-28 20:17

台南身障貧女破屋難住 勞工處揪工會出錢出力修

2019-04-28 15:42

打造南庄觀光新亮點 午后茶街農夫市集開幕迎客

2019-04-28 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top