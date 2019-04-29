彰化縣府建置公益平台 捐款、人力登錄來這裡

2019-04-29 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府為推動公益資源串聯，首創「公益串聯站，彰化有夠讚」公益整合資訊平台，今天由彰化縣長王惠美主持發表會，王惠美表示，公益整合平台不僅讓企業可以登錄要捐助的善款和物資，想當志工的民眾也可以登錄人力、時間，讓縣府做統籌分配利用，避免資源運用重複，也能平均照顧到各角落的弱勢族群。

王惠美表示，過去曾在同一天遇到兩個案例，一個是早上的聯合捐募，幾乎每戶都領到6萬6千元及物資，但下午到另一個公益捐助，每戶只領了5百元，而過去在基層也發現一種現象，以往經常有物資一窩蜂集中在某幾個團體，導致有些人認為物資來得太容易，但也有其他很需要幫助的團體卻被忽略，建置這個平台，是希望讓需要幫忙的人，都能受到照顧。

王惠美說，公部門的資源有限，而民間力量無窮，一個幸福城市，除了政府的努力外，更需要注入民間的能量和資源，透過平台避免物資分配重複，而很重要的徵信問題，也都能在網路顯現，讓捐助者知道每一分錢做了什麼使用，希望能把錢用在刀口上，對於弱勢族群「與其給他魚，不如給他釣竿」，讓他們能自立自強。

縣府社會處長王蘭心說，今天現場也有多家企業拋磚引玉，包括葳群公益慈善事業基金會捐6萬元、慈恩老人養護中心捐5萬元提供改善獨居老人居家安全、雅頓國際時尚造型捐洗髮精一批、信星集團愛星社會福利慈善事業基金會捐贈格完膳營養品一批、嘉里大榮物流公司捐價值50萬元物流服務，及蕭桃子家屬以仙逝母親的名義捐贈360萬元購買復康巴士二台。