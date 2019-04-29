梧棲安良港大排淤沙護岸崩坍 蔡其昌爭取經費改善

2019-04-29 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今天和相關單位，會勘台中梧棲安良港大排淤沙和護岸崩坍問題。記者游振昇／攝影 分享 facebook

台中梧棲安良港大排淤沙，且護岸崩落，防汛季節已到，立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘，再爭取經費，將投入6.8億整治，預計今年可動工。

梧棲安良港大排渠寬不足且淤沙嚴重，大排護岸崩落現象日趨明顯。立法院副院長蔡其昌去年會勘要求改善，今天再度邀集經濟部水利署副署長鍾朝恭、第三河川局局長白烈燑、台中市政府水利局、台中市議員楊典忠、梧棲區長溫國宏及永安里里長陳真龍等人會勘梧棲安良港大排河岸整治工程，並在永元宮內辦理工程說明會，將由市府擬定計畫提報中央爭取前瞻預算，總經費約6億8千萬元，預計今年可動工。

安良港大排部分渠段未達防洪保護標準外，沿線護岸老舊破損影響防洪安全，未來將藉由排水治理工程，可降低周遭地區積淹問題，同時打造一親水綠帶空間供沿線居民使用。安良港排水治理改善總工程費預估約6億8千萬元，將分期辦理改善。