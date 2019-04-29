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草中柔道角力隊閃耀全中運 摘4金2銀7銅亮眼

2019-04-29 07:45聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣草屯國中柔道角力隊在師生團隊合作、辛勤努力練習下，全隊共獲4金2銀7銅，成...
南投縣草屯國中柔道角力隊在師生團隊合作、辛勤努力練習下，全隊共獲4金2銀7銅，成績亮眼。圖／草屯國中提供
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全國中等學校運動會日前在高雄落幕，南投縣草屯國中柔道角力隊洪佳慧、翁杏瑤和許乃文在角力項目摘下3面金牌，藍云怡則是在柔道項目奪冠，全隊共獲4金2銀7銅和2個第五名，成績亮眼。

草屯國中校長黃文玲說，今年出戰全中運，整軍出發前就從隊員精神抖擻的團呼和氣勢，深深感受到他們不是志在參加，而是已經準備好要奪獎，而在教練團長期用心督軍和隊員「吃苦當吃補」辛勤練習下，今年繳出亮麗成績單，為校爭光。

「一舉奪金，沒辜負教練和師長期待。」洪佳慧說，前兩年背負著大家的期待出戰，卻僅是連兩年獲亞軍，難免有些失落，今年終於成功突破自我順利攻頂；隊長翁杏瑤今年最後一年參賽，更完成角力三連霸紀錄，替自己寫下最美麗的一頁。

許乃文提到，小時候從未接觸柔道角力運動，直到就讀草中才開始熟悉，從頭開始學真的不輕鬆，但她也不放棄，今年總算奪金；柔道藍云怡過去兩年沒亮眼成績，今年拿下柔道第一面金牌，她說，終於用金牌證明自己這兩年多日子沒白費。

黃文玲提到，柔道角力隊能獲佳績，除隊員不分平、假日辛勤練習外，更要歸功於組長林靜妙、教練李松鑫、龔聖凱和洪英華等4人在平時訓練各司其職，且默契搭配，讓陣容堅強、齊心合作的教練團成為成績穩定的最大因素。

李則說，訓練期間得盯著隊員的體重，也要注意選手身體健康狀況，時時檢討修正訓練課表，也要幫他們加油打氣，以消除其不安，並提升信心和心理強度，教練在過程中也要自我調適，壓力不比學生小，如今成績出爐，辛苦都有了代價。

南投縣草屯國中柔道角力隊全隊共獲4金2銀7銅，其中在角力項目獲得3面金牌，成績亮...
南投縣草屯國中柔道角力隊全隊共獲4金2銀7銅，其中在角力項目獲得3面金牌，成績亮眼。圖／草屯國中提供
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南投縣草屯國中柔道角力隊全隊共獲4金2銀7銅，其中在角力項目獲得3面金牌，成績亮...
南投縣草屯國中柔道角力隊全隊共獲4金2銀7銅，其中在角力項目獲得3面金牌，成績亮眼。圖／草屯國中提供
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南投縣草屯國中柔道角力隊全隊共獲4金2銀7銅，其中在角力項目獲得3面金牌，成績亮眼。圖／草屯國中提供
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南投縣草屯國中柔道角力隊全隊共獲4金2銀7銅，其中在柔道項目由藍云怡獲1面金牌。...
南投縣草屯國中柔道角力隊全隊共獲4金2銀7銅，其中在柔道項目由藍云怡獲1面金牌。圖／草屯國中提供
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