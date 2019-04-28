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南投空汙奪命全國第一 林明溱今告中火公共危險

2019-04-28 23:02聯合報 記者黑中亮／南投報導

中火長年燃煤造成中部空汙，南投縣長林明溱決以「流放毒物罪」向地檢署正式提告。圖／...
中火長年燃煤造成中部空汙，南投縣長林明溱決以「流放毒物罪」向地檢署正式提告。圖／聯合報系資料照片
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南投縣政府決定今天正式對台中火力發電廠提告，縣長林明溱11時前往南投地檢署按鈴申告，據了解，立法院去年5月底三讀通過刑法第190條之1條條文修正案，縣府將以公共危險罪中的「流放毒物罪」為訴求，強調只要有讓毒物或其他有害健康之物造成汙染的行為，就要處罰。

林明溱指出，中火1天燒煤1萬6000公噸，南投縣工業並不發達，但奇怪的是，比對近5年統計資料發現，南投「慢性下呼吸道疾病」的死亡率是全國第1，包括氣喘、慢性阻塞等肺疾病，均是長期受到過敏原或刺激物刺激才致病，去年全年就有241人死於肺腺癌，因此縣府堅決向中火提出民事訴訟。

南投縣政府表示，原本訴求民事賠償，在舉證困難、耗時費日下，已決定改朝「公共危險罪」中的流放毒物罪提告，正在整理相關數據資料下，日前台中火力發電廠雖派副廠長等人前來縣府拜會並溝通，強調會進行三階段改善工程，但因時程要拖到民國113年，對南投縣民而言，還要忍受至少6年的時間，因此堅決提出告訴。

法界人士指出，刑法第190條之1條原本是排放毒物或其他有害健康之物，汙染空氣、土壤、河川或其他水體，並造成公共危險，才要處罰，但去年新修訂條文則是刪除「致生公共危險者」，未來只要有這樣的污染行為，就要處罰，不必達到致生公共危險的程度，而且還可併科1000萬元以下罰金。

火力發電廠林明溱氣喘
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