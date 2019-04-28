影／南管孟府郎君祭 絃友齊聚龍山寺

2019-04-28 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港聚英社南樂團28日在鹿港龍山寺舉辦「南管孟府郎君春季祭典」活動，彰化縣長王惠美也擔任祭典儀式主祭官，廣邀全國各地南管館閣及絃友們齊聚鹿港，一展精采曲藝。

王惠美表示，在鹿港龍山寺八卦藻井之下，聆聽南管，感覺特別不一樣。很高興看到有很多年輕人來參與，也感謝聚英社南樂團許耀升團長及所有老師長期以來的耕耘，現在南管雖然不是顯學，但因為大家的堅持，終於把這個以前皇帝在聽的南管、這麼美的音樂繼續推廣，縣府也在研議籌劃從教育將南管等傳統藝術向下紮根。

王惠美說，鹿港聚英社南樂團已由彰化縣政府登錄為無形文化資產傳統表演藝術保存團體，其他如鹿港雅正齋、鹿港遏雲齋等也都是鹿港地區的寶，值得大家繼續把把這麼美的音樂發揚光大，未來有二個趨勢，一是節能減碳，二是和文化產業相結合的休閒觀光，絕對會成為顯學，盼大家一起來努力。