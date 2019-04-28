【即時短評】指定歷史建築後 不能生而不養

2019-04-28 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



有「台灣古墓大師」外號的彰化縣文史工作者陳仕賢說，每棟建築都有它的價值，但要評估它是否達到文資法規定的條件，才列入歷史建築或古蹟；不應只是情感價值，要有一個基礎，一再濫情指定為歷史建築。政府一直說沒錢，更應該集中資源修葺與維護已列入歷史建築和古蹟的建築。

近年來，許多老舊建築常在所有權人要拆除與文史工作者主張保存間拉鋸，更常見所有權人趕在被列入歷史建築前連夜拆除，拆到殘垣斷層，甚至夷為平地時，才被文化局緊急指定為歷史建築而被迫喊停。

最令文史工作者痛心的例子，是彰化市第一位民選市長杜錫圭古厝，它是保存完好的磚造二層樓建築，2016年12年22日提報文資列冊追蹤，次年1月14日新屋主雇工拆除，整棟建築已夷為一片瓦礫磚塊， 仍被登為歷史建築。雖然今年4月間，文化局對新屋主裁罰200萬元，並要求把她蓋回來，未來門面應是仿杜錫圭故居建物樣貌；即使建商照辦，但有什麼意義呢？

還有，彰化市農會日式倉庫「太子樓」，這是日據時期大正12年（1923年）興建的全台11棟農業倉庫中，碩果僅存的一棟；2016年4月農會雇工拆了一半，多名文史工作者挺身攔阻挖土機，文化局協調後停緩拆。事後，彰化縣文資審議委員會火速列入縣定古蹟，可惜至今不見進一步作為。

更諷刺的是，前縣長魏明谷任內積極推動6年60億元的鹿港國家風景區大計畫，更突顯政府心有餘力不足的遺憾。近年來，鹿港鎮許多具有歷史價值的建築不斷毀於怪手，例如：清代武秀才許梅舫家族的百年古厝頤園、摸乳巷旁古宅及鹿港老街菊花窗古宅，前年先後都被夷為平地。