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【即時短評】指定歷史建築後 不能生而不養

2019-04-28 20:15聯合報 記者何烱榮╱即時報導

有「台灣古墓大師」外號的彰化縣文史工作者陳仕賢說，每棟建築都有它的價值，但要評估它是否達到文資法規定的條件，才列入歷史建築或古蹟；不應只是情感價值，要有一個基礎，一再濫情指定為歷史建築。政府一直說沒錢，更應該集中資源修葺與維護已列入歷史建築和古蹟的建築。

近年來，許多老舊建築常在所有權人要拆除與文史工作者主張保存間拉鋸，更常見所有權人趕在被列入歷史建築前連夜拆除，拆到殘垣斷層，甚至夷為平地時，才被文化局緊急指定為歷史建築而被迫喊停。

最令文史工作者痛心的例子，是彰化市第一位民選市長杜錫圭古厝，它是保存完好的磚造二層樓建築，2016年12年22日提報文資列冊追蹤，次年1月14日新屋主雇工拆除，整棟建築已夷為一片瓦礫磚塊， 仍被登為歷史建築。雖然今年4月間，文化局對新屋主裁罰200萬元，並要求把她蓋回來，未來門面應是仿杜錫圭故居建物樣貌；即使建商照辦，但有什麼意義呢？

還有，彰化市農會日式倉庫「太子樓」，這是日據時期大正12年（1923年）興建的全台11棟農業倉庫中，碩果僅存的一棟；2016年4月農會雇工拆了一半，多名文史工作者挺身攔阻挖土機，文化局協調後停緩拆。事後，彰化縣文資審議委員會火速列入縣定古蹟，可惜至今不見進一步作為。

更諷刺的是，前縣長魏明谷任內積極推動6年60億元的鹿港國家風景區大計畫，更突顯政府心有餘力不足的遺憾。近年來，鹿港鎮許多具有歷史價值的建築不斷毀於怪手，例如：清代武秀才許梅舫家族的百年古厝頤園、摸乳巷旁古宅及鹿港老街菊花窗古宅，前年先後都被夷為平地。

彰化縣的文化資產，最急迫的任務應是把列為古蹟與歷史建築維修好，像鹿港鎮中山路不少日據時期的建築，一棟棟消失；鹿港施進益古厝也是岌岌可危，希望能有經費保存修復，還有鹿港第一公墓的明清古墓，去年也差一點全毀在怪手下，幸好文史工作者急呼才引起縣府重視而停工，正搶救墓碑等古文物。難怪文史工作者陳仕賢感慨「再這樣拆下去，鹿港國家歷史風景區可能只剩下攤販街了」。

彰化市農會日式倉庫「太子樓」，是日據時期大正12年（1923年）興建的全台11棟...
彰化市農會日式倉庫「太子樓」，是日據時期大正12年（1923年）興建的全台11棟農業倉庫中，碩果僅存的一棟，可惜3年前被拆了一半。圖 ／報系資料照
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彰化市第一位民選市長杜錫圭古宅原本保存完好，具有歷史意義。圖／文化局提供
彰化市第一位民選市長杜錫圭古宅原本保存完好，具有歷史意義。圖／文化局提供
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鹿港鎮清代武秀才許梅舫家族的古厝頤園去年也被無聲無息的拆掉了，只留下大門立面。圖...
鹿港鎮清代武秀才許梅舫家族的古厝頤園去年也被無聲無息的拆掉了，只留下大門立面。圖／陳仕賢提供
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鹿港施進益古厝岌岌可危，文史工作者希望能有經費保存修復。照片／陳仕賢提供
鹿港施進益古厝岌岌可危，文史工作者希望能有經費保存修復。照片／陳仕賢提供
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彰化市第一位民選市長杜錫圭古宅原本存完好，具有歷史意義，現況是被夷為一片瓦礫磚塊...
彰化市第一位民選市長杜錫圭古宅原本存完好，具有歷史意義，現況是被夷為一片瓦礫磚塊。聯合報系資料照片
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歷史建築文史工作者鹿港
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