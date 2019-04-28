影／「員林鬼屋」要拆了！ 將改建全台首棟綜合社福大樓

2019-04-28 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣立員林醫院裁撤20多年，門窗地板無一完好，環境髒亂，九二一大地震時曾暫放附近龍邦大樓倒塌的死者遺體，更添靈異傳聞；彰化縣文化資產審查會議最近討論後認無保留價值，決議解除列冊追蹤，縣府將利用前瞻計畫1.26億元，拆除後興建全國指標性的綜合社福大樓。

員林醫院土地面積0.223公頃，1964年間興建二層樓建築，建物面積840平方公尺，因年年虧損，前縣長阮剛猛任內裁撤，把土地還給員林市公所，地上物在2007年12月報廢，但一直未拆除；因建築物破落，環境一片荒煙蔓草，成為地方髒亂點和治安死角，被網友形容是「員林鬼屋」；2017年3月間東森電視台劇組曾借用員林醫院，拍攝自製偶像劇「鐘樓愛人」的靈異場景。

縣府爭取前瞻計畫補助，規畫員林、北斗、芳苑、大城等4處日照C據點，縣長王惠美和員林市長游振雄到現場勘查後，決定利用員林醫院舊址興建社福大樓。王惠美說，將規畫日照C據點（社區整合型服務中心）、員林衛生所、婦幼親子館，並提供托嬰服務，成為彰化縣的社福亮點。

衛生局長葉彥伯說，這是全國第一棟，也是指標性綜合社福大樓，因屬列冊追蹤的建築而動彈不得，幸好文化資產會已同意解除，將立刻辦理建築師遴選作業，希望今年底前能完成設計並發包興建。

文資審議會委員開會前曾到員林醫院會勘，發現醫院教學大樓的右側外牆上面長了3棵榕樹，根部盤繞、竄進外牆，天花板水泥剝落漏水，鋼筋鏽蝕，有明顯的結構安全問題，本月26日開會討論後，決議解除列冊追蹤，但要求保存部分現有構件，以新面貌方式呈現(如設立沿革誌、紀念碑)，以緬懷歷史。