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影／「員林鬼屋」要拆了！ 將改建全台首棟綜合社福大樓

2019-04-28 19:46聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣立員林醫院裁撤20多年，門窗地板無一完好，環境髒亂，九二一大地震時曾暫放附近龍邦大樓倒塌的死者遺體，更添靈異傳聞；彰化縣文化資產審查會議最近討論後認無保留價值，決議解除列冊追蹤，縣府將利用前瞻計畫1.26億元，拆除後興建全國指標性的綜合社福大樓。

員林醫院土地面積0.223公頃，1964年間興建二層樓建築，建物面積840平方公尺，因年年虧損，前縣長阮剛猛任內裁撤，把土地還給員林市公所，地上物在2007年12月報廢，但一直未拆除；因建築物破落，環境一片荒煙蔓草，成為地方髒亂點和治安死角，被網友形容是「員林鬼屋」；2017年3月間東森電視台劇組曾借用員林醫院，拍攝自製偶像劇「鐘樓愛人」的靈異場景。

縣府爭取前瞻計畫補助，規畫員林、北斗、芳苑、大城等4處日照C據點，縣長王惠美和員林市長游振雄到現場勘查後，決定利用員林醫院舊址興建社福大樓。王惠美說，將規畫日照C據點（社區整合型服務中心）、員林衛生所、婦幼親子館，並提供托嬰服務，成為彰化縣的社福亮點。

衛生局長葉彥伯說，這是全國第一棟，也是指標性綜合社福大樓，因屬列冊追蹤的建築而動彈不得，幸好文化資產會已同意解除，將立刻辦理建築師遴選作業，希望今年底前能完成設計並發包興建。

文資審議會委員開會前曾到員林醫院會勘，發現醫院教學大樓的右側外牆上面長了3棵榕樹，根部盤繞、竄進外牆，天花板水泥剝落漏水，鋼筋鏽蝕，有明顯的結構安全問題，本月26日開會討論後，決議解除列冊追蹤，但要求保存部分現有構件，以新面貌方式呈現(如設立沿革誌、紀念碑)，以緬懷歷史。

員林市長游振雄說，前市長張錦昆任內就有利用員林醫院舊址，興建日照中心的計畫，還編列1500萬元規畫，就卡在被列入「列冊追蹤」名單，計畫停擺至今。日前文資委員到現場勘查和開會審議時，市公所積極主張建築物已屬危樓，將來規畫社福大樓時，會有一處空間作員林醫院歷史館。很高興文資審議委員會同意解除列冊追蹤的管制，市公所會遵照決議辦理。

彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，內部是...
彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，內部是一片髒亂。記者何烱榮／攝影
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彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，內部是...
彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，內部是一片髒亂。記者何烱榮／攝影
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彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，內部是...
彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，內部是一片髒亂。記者何烱榮／攝影
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彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，荒煙蔓...
彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，荒煙蔓草，成為地方髒亂點和治安死角，被形容是員林鬼屋。記者何烱榮／攝影
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彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，右側外...
彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，右側外牆長出3棵榕樹，樹根盤繞，造成結構受損，周遭也是荒煙蔓草。記者何烱榮／攝影
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彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，內部是一片髒亂。記者何烱榮／攝影
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彰化縣立員林醫院因年年虧損，20年前縣府裁撤後還地給員林市公所，閒置至今，右側外牆長出3棵榕樹，樹根盤繞，造成結構受損，周遭也是荒煙蔓草。記者何烱榮／攝影
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建築文化資產鬼屋
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