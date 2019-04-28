周錫瑋走唱首站到台中 盧秀燕楊瓊瓔送上大擁抱

2019-04-28 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



「虎哥走唱遊台灣」第一站，前台北縣長周錫瑋到台中草悟道開唱，台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔到場打氣，一見面就送上大大的擁抱，祝福「虎哥」周錫瑋心想事成，繼續為台灣人民打拚。

盧秀燕表示，她與周錫瑋、楊瓊瓔都是省議會的老同事，感情好。她肯定周錫瑋在縣長任內對市政治理，強調過去周縣長的治水優異表現，是值得台中市政府借鏡。