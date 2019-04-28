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新興無人機噴藥夯 斜槓青年賺外快青農賺進百萬年薪

2019-04-28 16:37聯合報 記者林敬家╱即時報導

農業缺工，多旋翼農用無人機噴藥、施肥新行業近年興起，這種農業植保機一公頃稻作噴灑只需一人作業，約20分鐘就能完成，傳統背噴藥機須花半天時間，不少農業相關業者看見前景紛紛投入，有彰化青農光是今年4月至今施作噴藥破百公頃，賺進至少10幾萬。

彰化是農業大縣，兩年多前縣內開始有人使用農業植保機，今年已有40多人加入，33歲青農施偉皓原本是寶成公司業務，長期外派大陸，雖年薪百萬但與家人聚少離多，後來選擇返鄉，父親因經營農機行也有自己的農地，他接手耕作時已打算將大陸推行已久的農業植保機「空中噴藥」技術運用在田間。

施偉皓指出，農用無人機利用APP、軟件操控，以飛控系統定速、定位，能自動作業也能手動操控，最適合運用在稻田噴藥、施肥，而甘蔗、玉米作物高度高，出動無人機噴藥能避免農民困在園內吸入農藥，今年在荔枝椿象爆發期他也受委託幫果農噴藥，他說，荔枝椿象雖在葉片產卵，但無人機接觸時有風速擾動，利用系統性與觸殺型藥劑搭配噴灑，成效比預期好。

彰化農民委託傳統噴藥價格一分地200元，出動無人機價格相同，但傳統一甲地約需1公斤的農藥添加1公噸的水稀釋，無人機使用一樣的農藥量但只須20公斤的水，有農民確認為無人機噴藥起來不夠濕，感覺效果不佳，接受度有限。

施偉皓去年一年約施作800公頃，他說，工時較短但年薪比以前工作好；農用無人機成本約50萬元，與傳統隨便上百萬農機具比起來，能較快速回本。

38歲李慶星有農村規劃與水土保持雙碩士，原本從事環境災害防治工作，後來轉做保險業務，也投資餐飲和外銷，是擁有多項職業的「斜槓青年」，他說，一天代噴6小時約有6000元收入，原先想靠無人機賺外快，卻反而是比業務工作還穩定的收入，但前提是要有「業務」能力，農業領域向來保守，新技術加入仍需要時間開拓客源，但服務要做「口碑」，若操作人技術不佳甚至影響稻作生長，農民恐怕沒意願再嘗試。

彰化青農施偉皓以農用無人機幫農民代噴藥，投入農業新興行業。記者林敬家／攝影
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彰化越來越多人投入多旋翼農業無人機代噴工作。記者林敬家／攝影
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彰化青農施偉皓以農用無人機幫農民代噴藥，投入農業新興行業。記者林敬家／攝影
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未來操作多旋翼農業無人機須通過考照。記者林敬家／攝影
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農民青農
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