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攜子自殺、性侵猥褻兒少頻傳 家扶發起護童聯盟

2019-04-28 14:58聯合報 記者林宛諭╱即時報導

兒虐案頻傳，彰化家扶中心今天舉辦428兒保日活動，邀集彰化縣長王惠美與警方和民間一起組成「護童者聯盟」要打一場終結兒虐之戰，鹿港分局長施宇峰等人與員警穿著警察公仔娃娃裝牽著家扶娃娃們一起宣言打擊兒虐。

彰化家扶主任王震光指出，根據衛福部「兒童少年保護-調查及開案人數」統計數據顯示，2014年開案人數為11589人，到2018年開案人數為4175人，一些沒立即危機案件已先轉為高風險家庭協助，所以兒少保護開案人數明顯降低，不過家扶中心統計去年兒童保護案件相關的241則新聞報導中，全國仍有348名兒少受害，而且有54名兒少失去生命，顯示兒少保護仍需努力。

兒保日護童活動今天由王惠美、彰化家扶兒少保護委員會主委蔡文瑞、立委柯呈枋、鹿港鎮長許志宏、彰化縣警察局主任秘書楊輝寶、婦幼隊長李文智、鹿港分局長施宇峰、彰濱秀傳醫院等各界代表一起參與，大家一起高喊「要打擊兒虐，搶救受虐兒，用愛包圍受虐兒，守護兒童零兒虐!」。

家扶基金會也分析兒虐案中，以身體傷害類型比率最高，其次是性侵猥褻，而加害者中父母、繼親、同居人和親戚等親友加害人佔近5成，其次是保姆等業務照顧者約占2成3，也顯示不少兒少依舊生活在不安全的環境中，仍等待救援及民眾的發掘通報。

王惠美表示，希望孩子們都能快快樂樂的生活，平平安安地長大，也要邊拜託大家雞婆一點，若聽到鄰居較大聲就來關心一下，避免不必要的憾事，大家一起來守護孩童，讓孩子們在愛的環境中來成長。

王震光說，近來兒虐及殺子後自殺的案件頻頻發生，引起社會大眾的憤怒、及討論修法的必要性，他也呼籲孩子不是私人財產，他們有絕對的生存權，也希望藉這樣的活動能號召更多民眾加入「護童者聯盟」成為兒保好鄰居。

兒虐案頻傳，彰化家扶中心今天舉辦428兒保日活動，邀集彰化縣長王惠美與警方和民間...
兒虐案頻傳，彰化家扶中心今天舉辦428兒保日活動，邀集彰化縣長王惠美與警方和民間一起組成「護童者聯盟」要打一場終結兒虐之戰。記者林宛諭／攝影
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兒虐案頻傳，彰化家扶中心今天舉辦428兒保日活動，邀集彰化縣長王惠美與警方和民間...
兒虐案頻傳，彰化家扶中心今天舉辦428兒保日活動，邀集彰化縣長王惠美與警方和民間一起組成「護童者聯盟」要打一場終結兒虐之戰。記者林宛諭／攝影
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兒虐案頻傳，彰化家扶中心今天舉辦428兒保日活動，邀集彰化縣長王惠美與鹿港分局長...
兒虐案頻傳，彰化家扶中心今天舉辦428兒保日活動，邀集彰化縣長王惠美與鹿港分局長施宇峰等人牽著家扶娃娃們一起宣言打擊兒虐。記者林宛諭／攝影
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鹿港王惠美警察
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