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影／南投朝陽宮奉祀媽祖 卻找不到這些彩繪雕刻

2019-04-27 23:31聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投草屯鎮朝陽宮1797年興建，供奉媽祖，因木造結構已出現龜裂、彩繪脫落、大門明顯歪斜，南投縣文化局今天啟動修復工程，因為朝陽宮保持清代以來建築風貌，且保存豐富的宗教歷史文物，文化局長林榮森也將召開文資審議委員會，升格為縣定古蹟。

負責修復的建築師郭俊沛說，草屯鎮曾是鹿港到埔里交通樞紐，也是重要穀倉。興建媽祖廟和當年屯墾的洪、李、林、簡等四大姓有關，具有協調不同族群和諧作用，但媽祖是海神，一般媽祖廟都有魚蝦蟹等水族彩繪或雕刻，但朝陽宮卻沒有，是相當有趣的現象。

朝陽宮主委周宥騰說，朝陽宮是草屯地區最早的媽祖廟，深具開拓史意義，廟宇結構也和當年一樣，保留木構架、精美雕飾，從保存的媽祖鑾轎儀仗、匾額和捐款人名錄，就像草屯鎮從明末到現在發展縮影。

林榮森說，朝陽宮所在位置就是「北投社」舊址，俗稱「番社內」，柏油路下仍有古代「鹿港擔埔社」的石板路，朝陽宮結構為閩南燕尾翹脊式，內部特徵為入山川門拜殿、採左右對稱，供桌下為清道光年間石爐，並保留許多清代和日治時期文物。

因為採用不少木造結構和雕刻，因此，朝陽宮年久出現梁柱龜裂、彩繪褪色、甚至大門都明顯偏斜，縣府爭取文化部補助1436萬元加上縣府配合款169萬元、朝陽宮自籌84萬多元辦理修復，包括屋架、屋簷、助子等木作修復；三川殿、中庭、拜庭結構補強，由知名古蹟修復建築師郭俊沛和大朋營造公司承攬，最快預計明年6月可完工。

草屯鎮朝陽宮歷史已有200多年，早年媽祖遶境用的娘傘，也成為重要的文物資料妥善保...
草屯鎮朝陽宮歷史已有200多年，早年媽祖遶境用的娘傘，也成為重要的文物資料妥善保存。記者江良誠／攝影
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草屯鎮朝陽宮造型古樸，興建至今已有200多年，保存豐富宗教文化資料，也是信仰中心...
草屯鎮朝陽宮造型古樸，興建至今已有200多年，保存豐富宗教文化資料，也是信仰中心。記者江良誠／攝影
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朝陽宮的石爐從清朝道光年間至今，保存完整。記者江良誠／攝影
朝陽宮的石爐從清朝道光年間至今，保存完整。記者江良誠／攝影
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草屯鎮朝陽宮造型古樸，興建至今已有200多年，並保存早年媽祖文物和宗教音樂文物。...
草屯鎮朝陽宮造型古樸，興建至今已有200多年，並保存早年媽祖文物和宗教音樂文物。記者江良誠／攝影
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南投縣歷史建築朝陽宮修復工程今天開工，文化局長林榮森（左）等人拿著槌子，祈求工程...
南投縣歷史建築朝陽宮修復工程今天開工，文化局長林榮森（左）等人拿著槌子，祈求工程順利。記者江良誠／攝影
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媽祖修復建築
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