影／南投朝陽宮奉祀媽祖 卻找不到這些彩繪雕刻

2019-04-27 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投草屯鎮朝陽宮1797年興建，供奉媽祖，因木造結構已出現龜裂、彩繪脫落、大門明顯歪斜，南投縣文化局今天啟動修復工程，因為朝陽宮保持清代以來建築風貌，且保存豐富的宗教歷史文物，文化局長林榮森也將召開文資審議委員會，升格為縣定古蹟。

負責修復的建築師郭俊沛說，草屯鎮曾是鹿港到埔里交通樞紐，也是重要穀倉。興建媽祖廟和當年屯墾的洪、李、林、簡等四大姓有關，具有協調不同族群和諧作用，但媽祖是海神，一般媽祖廟都有魚蝦蟹等水族彩繪或雕刻，但朝陽宮卻沒有，是相當有趣的現象。

朝陽宮主委周宥騰說，朝陽宮是草屯地區最早的媽祖廟，深具開拓史意義，廟宇結構也和當年一樣，保留木構架、精美雕飾，從保存的媽祖鑾轎儀仗、匾額和捐款人名錄，就像草屯鎮從明末到現在發展縮影。

林榮森說，朝陽宮所在位置就是「北投社」舊址，俗稱「番社內」，柏油路下仍有古代「鹿港擔埔社」的石板路，朝陽宮結構為閩南燕尾翹脊式，內部特徵為入山川門拜殿、採左右對稱，供桌下為清道光年間石爐，並保留許多清代和日治時期文物。